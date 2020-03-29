Jandarmadan vatandaşlara yardım

Urla'da, jandarma ekipleri 65 yaşın üstündeki vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Jandarmadan vatandaşlara yardım
29 Mart 2020 Pazar 13:43

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri devreye girdi. İzmir'in Urla ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan bu yaş grubundaki vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Karşılarında jandarmayı gören vatandaşlar sevinçlerini gizleyemezken, jandarmadan yapılan açıklamada, yardımlara devam edileceği duyuruldu.


 

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