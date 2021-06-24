AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
0
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
0
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
1
YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0

Jandarmanın komandoları zorlu eğitimden geçiyor

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor

24 Haziran 2021 Perşembe 06:27

Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da en zorlu eğitimler arasında gösterilen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği kursta belirlenen testlerin ardından sayıları 35'e inen "özel komandolar", başladıkları kursta birbirinden zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

Kayseri'de "Şiddetli Soğuklarda ve Derin Karda Harekat, Ankara'da "temel dalış" eğitimlerini icra eden komandolara, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ise bot operatörlüğü, dalış, helikopterden atlama ve toplama, beden gelişimi ile yakın boğuşma gibi gece ve gündüz safhalarından oluşan eğitimler veriliyor.

Altı ay süren kursta komandolar, yerleşim merkezinde muharebe, özel operasyonlar, nokta operasyonları, silah bilgisi, atış ve keskin nişancı, harita bilgisi, dağcılık, ilk yardım gibi çeşitli konularda da eğitim görüyor.

Alanında uzman eğitmenlerce verilen kursta komandolar, yurt içi ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlayarak icra edebilme kabiliyetine sahip oluyor.

Komandolar, dağ, orman, meskun mahal, şiddetli soğuklar ve derin karda dahil harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabiliyor.

Mavi sularda nefes kesen tatbikat

"ihtisaslı komandoların" Ege Denizi'nin derin sularındaki zorlu tatbikatını görüntülendi.

Helikopterden atlama, denizde yardım isteyen sığınmacıları helikopterle kurtarma, dalış, bottan atlama ve toplama gibi gerçeği aratmayan eğitimler adeta nefes kesti.

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Foça Jandarma Komando Okulunda İhtisas Konular Kurulunda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürcan Ordu, AA muhabirine, kursun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Komando İhtisas Kursunda eğitim gören komandolar, yurt içinde ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlama ve icra edebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Jandarma komandolarımız dağlarda, ormanlarda, meskun mahallerde, şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabilmektedir. Komandolarımız ayrıca patlayıcı madde ve EYP, ilk yardım, keskin nişancı, paraşüt, dalış, bot operatörlüğü, helikopterden atma-toplama, kayak ve yakın boğuşma konularında da özel eğitim almaktadır."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #foça #jandarma eğitimi
Önceki Haber
İzmir’in altyapı yatırımlarına uluslararası kaynak
Sonraki Haber
Sokak hayvanları için kulübe tasarladı
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü!
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü!
0
Sarı: Son 50 yılın en büyük işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağız
Sarı: Son 50 yılın en büyük işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağız
0
44 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı
44 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı
0
İzmir Gazeteciler Cemiyeti seçimi yapıldı. Kazanan Dilek Gappi oldu
İzmir Gazeteciler Cemiyeti seçimi yapıldı. Kazanan Dilek Gappi oldu
0
Vatandaş, Babacan'a dert yandı: Sınava giriyoruz torpilin varsa oluyor
Vatandaş, Babacan'a dert yandı: Sınava giriyoruz torpilin varsa oluyor
0
Babacan'dan hükümete Kanal İstanbul eleştirisi
Babacan'dan hükümete Kanal İstanbul eleştirisi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.