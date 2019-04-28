Jandarmayı arayıp intihar etti

Tire'de, bir tarlada av tüfeğiyle intihar eden kahvehane işletmecisi Latif Ö.'nün (53), olaydan önce jandarmayı arayarak bulunduğu mevkiyi tarif ettiği, "Burada bir ceset var, gelin bakın" dediği ortaya çıktı.

Jandarmayı arayıp intihar etti
28 Nisan 2019 Pazar 14:28

Olay, dün öğle saatlerinde, kırsal Osmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförlükten emekli olan ve bir süredir Osmancık'ta kahvehane işleten 2 çocuk babası Latif Ö., "İşim var" diyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra Kocabağlar mevkiine gitti. Son zamanlarda psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen Latif Ö., buradaki boş arazide, yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayarak tetiği çekti. Akrabalarının iddiasına göre, olaydan önce jandarma ve sağlık ekiplerini arayan Latif Ö.'nun, bulunduğu yeri tarif edip, "Burada bir ceset var, gelip bakın" dediği belirtildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Latif Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde "Hakkınızı helal edin' yazılı bir de not bulundu.

Cenaze, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi tamamlanan Latif Ö.'nün Osmancık Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Önceki Haber
Denizli'de Amatör Tiyatro Festivali
Sonraki Haber
Büyükşehir Belediyesi önünde jiletli eylem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.