JED heyetinden Başkan Soyer’e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap ve dernek üyelerini ağırladı. Kındap sektörün durumu hakkında Başkan Tunç Soyer’e bilgi verirken Başkan Soyer ise yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i, Egemenlik Evi’ndeki çalışma ofisinde jeotermal enerji alanındaki şirketleri çatısı altında toplayan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap ve dernek üyeleri ziyaret etti. Toplantıda, dünyanın içinde bulunduğu enerji krizini hatırlatan Başkan Tunç Soyer, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu kaynaklardan daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti. Başkan Soyer, “300 gün güneşimiz var diye, dünyanın en güçlü rüzgâr potansiyeline sahibiz diye, Komutan Agamemnon’un askerlerini Balçova’daki termal kaynaklarda tedavi ettirmesi ile övünürken, bütün bunları faydaya dönüştürememek kabul edilebilir değil. Türkiye’nin yenilenebilir jeotermal enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını desteklememiz gerekir. Bizim için sadece rüzgâr ve güneş enerjisi değil, jeotermal de temiz bir enerji kaynağıdır ancak doğru projelerle bu enerji kaynağı kullanılmalıdır ” diye konuştu.



JED’i de Temiz Enerji Fuarı’nda görmek isteriz

Başkan Soyer sözlerini şöyle tamamladı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına verdiğimiz önemin göstergesi olarak 11-13 Mayıs tarihlerinde Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapıyoruz. Jeotermal enerji alanında da bilinç ve farkındalığın artması için Jeotermal Enerji Derneği’ni de fuarımızda görmeyi isteriz.”

Ali Kındap ise “Derneğimizin en önemli görevi, sektörümüzün tüm paydaşları ile kurumsal ilişkisini güçlendirmek, jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil seracılıktan konut ısıtmasına, termal turizmden meyve sebze kurutmaya kadar pek çok farklı alanda Türk ekonomisine nasıl değer yarattığını anlatmaktır” dedi.