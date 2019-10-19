Jiletli saldırıya uğrayan doktor saldırı anını anlattı

Hastanede jiletli saldırıya uğrayan asistan doktor Kadir Songür:n"İnşallah devletimiz, bakanımız ve hep birlikte toplumsal bütünlüğü sağladığımız bu dönemde bu konuyla ilgili de önemli şeyler başarırız"

İzmir'de hastanede jiletli saldırıya uğrayarak yaralanan asistan doktor Kadir Songür, tedavisinin ardından taburcu edildi. Songür, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Buca ilçesindeki evinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın bir ay önce diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, ağrı kesici istediğini, kendisine yazdığı ilacın ağrılarını geçirmediği takdirde bir doktora saldıracağı yönünde tehditlerde bulunarak gittiğini anlattı. Songür, olay günü saldırganın boynunu hedefleyerek kendisine vurduğunu ifade ederek, "Tokat yedim zannettim. Eline baktığımda jilet vardı. Tokat atarken de 'yanlış ilaç yazmışsın' şeklinde bir cümlesini duydum. Elimi boynuma götürdüm, kanlar içindeydi. Orada bir mahkumu hastaneye getirmiş bir gardiyan arkadaş vardı, şahsa müdahale etti öyle kurtuldum." dedi.

Mesleğimi seviyorum

Songür, bazı ağrı kesicilerin yüksek dozda kullanıldığı zaman bağımlılık yaptığını, amaç dışı kullanılan bu ilaçları yazdırmak için başvuran bazı kişilerin olumsuz yanıt alınca tehditlere başvurduğunu ifade ederek, olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi. "Sayın Bakanımız konunun takipçisi olacağını söyledi, çok teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddete yönelik cezaların artırılması gerektiği, emsal niteliğinde cezaların verilmesi gerektiğini görüşlerini ilettim." diyen Songür, mesleğini çok severek yaptığını anlattı.

"Mesleğimi çok seviyorum, zaten sevmeden yapılmaz. Mesleğimi bırakmak gibi bir düşüncem yok. Bu şahıs bu hareketi yaptı diye diğer hastalar tedavilerinden mahrum kalacak diye bir düşüncem yok. Sadece gereken önlemlerin alınması ve cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum. Başka bir arkadaşımın başına böyle bir şey gelmemesini diliyorum. İnşallah devletimiz, bakanımız ve hep birlikte toplumsal bütünlüğü sağladığımız bu dönemde bu konuyla ilgili önemli şeyler başarırız." Oğlu gibi doktor olan anne Nergis Songür de saldırının kendilerini çok üzdüğünü, benzer olayların sona ermesi için suçluların cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi. Önceki gün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanarak tutuklanmıştı.