Kaan'ın adı yaşatılacak

22 Şubat 2019'da lösemi nedeniyle 17 yaşında vefat eden Milli Dansçı Kaan Özelçam anısına ailesi ve dostları Ege Orman Vakfı işbirliği ile İzmir-Kınık- Cumalı Köyü ağaçlandırma sahasında 5500 fidanlık hatıra ormanı oluşturdu.

Oluşturulan ormanda Kaan Özelçam'ın anne ve babası Behire-Hakan Özelçam, aile yakınları ve dostlarının katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Kınık-Cumalı Köyü ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, "Yitirdiklerimizi fidanlarda yaşatma düşüncemize sahip çıkan tüm doğa dostlarına teşekkür ederiz. Kaan burada 5500 fidanda yaşayacak" dedi.

Kaan'ın babası Hakan Özelçam, "Bu fikrin babası Ahmet Yeniçeri'ye, Zekiye Ayraç'a ve katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Özelçam Ailesi'ne günün anısına plaket takdim etti. Ormana bin fidan bağışlayarak destek veren Taha Holding A.Ş'den İsmail Kısacık ve 500 fidan bağışında bulunan Sadık Uğur Sabuncu'ya da teşekkür etti.