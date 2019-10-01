Kaçak imalathaneye kameralı koruma

İzmir'de bir depoda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı ve 40 bin sahte bandrol ele geçirildi.

Şüphelilerin, sahte içki imalathanesine çevrilen depoya özel kamera sistemi kurdukları ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak içkiyle mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda Buca ilçesi kırsal Zafer Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisini alan jandarma, konuya ilişkin çalışma yaptı. Deponun aynı zamanda sahte içki dağıtım merkezi olarak kullanıldığını tespit eden güvenlik güçleri operasyon başlattı.Binadaki aramalarda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı, bin 500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol, 15 bin litre kapasiteli 3 dolum tankı bulundu. Soruşturma kapsamında C.H, A.K, G.K, Y.R, H.Z, H.L.ve U.Z. gözaltına alındı.

Tenha bölge

Deponun dışındaki elektrik direklerinde güvenlik kameraları bulundu. Sistemi inceleyen jandarma, kameraların deponun birçok farklı açısına yerleştirildiği ve şüphelilerin de bu şekilde çevreyi takip ettilerini tespit etti. Binanın da bölge tenha olduğu için kiralandığı belirtildi. Ayrıca zanlıların depoyu değerinden yüksek bir fiyata kiraladıkları ve 3 aylık ücreti de peşin verdikleri öğrenildi.