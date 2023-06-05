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Kaçak midye avlayan 2 kişiye toplam 24 bin 937 TL para cezası

İzmir Körfezi'nde yasa dışı olarak avlandığı belirlenen 500 kilo midye ele geçirildi. Kaçak olarak avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişiye ise toplam 24 bin 937 TL idari para cezası kesildi

Kaçak midye avlayan 2 kişiye toplam 24 bin 937 TL para cezası
05 Haziran 2023 Pazartesi 15:59

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın, İzmir Körfezi'nde yasa dışı avcılık yapanlara yönelik operasyonları sürüyor. Kara ve kıllı midye avcılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 çuval içerisinde toplam 500 kilo midye ele geçirildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan 1 kompresör, 1 hava tankı, 1 ağırlık kemeri ve 2 yüzme paletine de el konuldu. Operasyonda kaçak olarak avlanırken yakalanan 2 kişiye toplam 24 bin 937 TL idari para cezası kesildi. Körfezde yapılan denetimlerde ise bir balıkçı teknesinde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 300 metre misina ağı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın, görev bölgesinde operasyonlarına ve denetimlerine devam edeceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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