Kaçak moloz dökerken suç üstü yakalandı

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde yapılan operasyonda kaçak moloz döken bir kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı. Sürücüye 16 bin 330 TL para cezası uygulandı

Konak Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümlerine geçit vermiyor. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde yapılan operasyonla bir kamyon şoförü Halkapınar'da yol kenarına moloz dökerken yakalandı. Halkapınar İstiklal Şehitliğinin bulunduğu, inşaat alanlarının yoğun olduğu Halkapınar 1558 Sokak'ta yol kenarına moloz döken kamyon şoförüne hem kaçak moloz dökümü yaptığı için hem de trafik kurallarını ihlal ettiği için en yüksek limitten para cezası kesildi.

Moloz dökmenin bedeli ağır oldu

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şoföre 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 Maddesi uyarınca gerçek kişilere uygulanan üst sınır olan 13 bin TL para cezası kesti. Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de üç ayrı suçtan; sürücü belgesi sahibinin, sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı sürdüğü, taşıt yoluna engel yaratacak şekilde moloz döktüğü ve tescil edilen aracın tescil belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıktığı gerekçesiyle 3 bin 330 TL para cezası kesti. Kamyon şoförüne toplamda 16 bin 330 TL para cezası uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından hızla molozlardan temizlenen yol, tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açıldı. Toplanan yaklaşık 3 ton moloz, Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı moloz dökme alanına götürüldü.

Kaçak Moloza 63 bin lira para cezası

Konak Belediyesi ilçe genelinde yaptığı operasyonlarla kaçak moloz dökümü yapan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaparak toplamda 50 bin 272 TL. para cezası uyguladı. Bu rakam, son yapılan işlemle birlikte 63 bin 272 TL. oldu.

Vatandaşlar, kaçak moloz dökümü yapan kişileri Konak Belediyesi'nin 0232 4453291 merkez telsiz hattını 7/24 arayarak ihbarda bulunabilirler.