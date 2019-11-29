Kaçak moloz dökümüne izin yok

Bornova Belediyesi, hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklarının uygun olmayan alanlara bırakılmasını engellemek amacıyla Sivil Moloz Ekibi kurdu.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin çalışmaları sonucu bir ayda uygunsuz yerlere moloz dökümü yapan 10 kişi suçüstü yakalandı, toplam 84 bin 200 TL para cezası kesildi. Zabıta Müdürlüğü'nün suç üstü yakalama sayısı; güvenlik kameralarının detaylı bir şekilde izlenmesi, muhtarlar ve duyarlı vatandaşların da desteğiyle Bornova Belediyesi arşivlerine rekor olarak geçti. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Amacımız ceza kesmek değil, caydırıcı olmak. Sivil Moloz Ekibi'ni de bunun için kurduk. Yaptığımız çalışmaların sonucunu da net bir şekilde aldık. Bir aylık sürede uygunsuz moloz dökümlerinde ciddi düşüş yaşandı. Tüm çabamız daha temiz ve yaşanabilir bir kent yaratmak için" dedi.

Büyükşehir bilgi aldı

Muhtarlar ve duyarlı vatandaşların da sistemli bir şekilde destek verdiği çalışma örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri konuyla ilgili olarak Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçerek, çalışmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi aldı. Bornova Belediyesi, Randevulu Moloz Toplama Sistemi ile günlük ortalama 65 ton moloz topluyor. Vatandaşlar Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 29 29 numaralı santral numarasından dahili 2304'ü arayarak molozları koyacağı yere konteyner talep ediyor. Çuvalladığı atıkları konteynerin içine koyuyor. Belediye ekipleri vinçli sistemle konteyneri alıp moloz döküm alanlarına taşıyor.