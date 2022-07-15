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Kadifekale Şehitliği'nde 15 Temmuz anması

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenlerle başladı

Kadifekale Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
15 Temmuz 2022 Cuma 13:41

İzmir'de ilk tören, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de aralarında olduğu protokol üyelerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hisar Camisi İmam Hatibi Muzaffer Gülmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Salih Sezik dua okudu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Köşger, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un benzeri görülmemiş bir ihanetin yıl dönümü olduğunu ve 15 Temmuz'da aziz milletin haklı direnişi üstün cesaret, yılmaz kararlılıkla ortaya koyduğunu söyledi.

Köşger, kalpleri iman, gönülleri ülke sevgisiyle dolu gençlerin Türkiye'yi nice yüzüncü yıllara taşıma gayretinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesine yönelik o hain kalkışmada Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bozguna uğrattığımız güruh, vatana ihanetin bedelini ödemiştir, ödemeye devam etmektedir. Her zamankinden daha karanlık yaşadığımız 15 Temmuz gecesinin aydınlık sabahında ülkemizin gücünü ve ilelebet payidar kalacağını, dost düşman herkese bir kez daha gösteren 251 şehidimiz ile 2 bin 196 gazimizden Allah binlerce kez razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

Vali Köşger, beraberindeki protokol üyeleriyle mezarlık ziyaretinde bulundu, şehit aileleriyle görüştü ve mezarlara karanfil bıraktı.

Etiketler; #izmir #15 temmuz #şehit #vali köşger
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