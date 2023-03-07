Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nin yeni başkanı Gültekin oldu

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nin, yeni başkanı Av.Hülya Çağlayan Gültekin seçildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da önceki Başkan Dilek Soydan Özen başkanlığı Hülya Çağlayan'a devretti.

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nin yeni başkanı Gültekin oldu
07 Mart 2023 Salı 12:27

Divan başkanlığını, Onursal Başkan Engin Demir’in yaptığı  toplantı, Atatürk, tüm şehitler ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. Toplantı, daha sonra faaliyet raporunun okuması , denetim raporu ve bilançonun okunması ile devam etti.

Toplantıda, 3 yıllık sürecin pandemiye denk gelmesi nedeni ile, toplantılı  faaliyetlerin gerçekleştirilememesine rağmen, teknolojinin imkanları kullanılarak, kadın hak ihlallerinin önlenmesine ve kadınların bilgilendirilmesi ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilmiş olmasına değinildi.
Toplantıya katılan, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Çetiner Özkan ise Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nin, İKKB içindeki önemini vurgulayarak, ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Geçmiş yönetime çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunulduğu genel kurul ,  yeni yönetim için oy kullanımı ile sona erdi.
Hukukçuların ağırlıklı olduğu yönetimde, Av.Hülya Çağlayan Gültekin, Av.Nilgün Demir Şentuna, Emine Firzeviç Özcan, Av.Figen Özler Merder, Av.Gülce Mutoğlu, Av.Ece Uncu Danyıldız, Av.Nurdan Aydınhan Saygıner oy birliği ile seçildi.

Kadın Haklarını Koruma Derneği

İzmir Şubesi 1995 yılında faaliyete geçmiştir, Genel Merkezinin 1954 yılında kurulmuş eski bir dernektir, 1962 yılından beri kamu yararına çalışan dernek statüsündedir .
Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi ;İzmir Valiliiği İnsan Hakları il Kurulu , 6284 sayılı Kadına Karşı  ve Evi içi şiddet İl koordinasyon kurulu üyelikleri ile Kadın Haklarının Korunması için aktif olarak çalışmaktadır

Karabağlar Kent Konseyi Yürütme  Kurulu üyeliği, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelikleri ile Kentin her alanında Kadın Hakları konusunda destek vermektedir.
 

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