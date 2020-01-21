Kadın iş yaşamında daha güçlü olacak

İTB'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 'Girişimci Kadın Mentörler Programı'nda 2 gün eğitim verilecek. Katılımcılar, 'mentör' vasfı kazanıp, bilgi ve birikimleriyle girişimci kadın adaylarına yol gösterecek

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, mesleğinde kariyer sahibi, profesyonel yaşamda yer edinmiş yönetici ve girişimci kadınlar için 'Girişimci Kadın Mentörler Programı' başlığı altında 6 ve 7 Şubat günleri yeni bir eğitim programı başlatacak. Kadınların iş yaşamında daha aktif rol almalarına olanak sağlayan her türlü girişime destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İTB Başkanı Işınsu Kestelli, şunları söyledi: "Güçlü topluma giden yolda, öncelikle güçlü kadınlara ihtiyacımız var. Bu amaçla, Kadın Girişimciler Kurulumuzla birlikte ilgili tüm programları destekliyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı aktif olarak sürdürüyoruz. İlk defa uygulayacağımız 'Girişimci Kadın Mentörler Programı'na kanaat önderi başarılı iş kadınlarımız katılacak. Katılımcılar aldıkları eğitimle mentör vasfına sahip olacak. Böylece bilgi ve birikimlerinin yanı sıra mentör yaklaşımı ile girişimci adaylara etkin biçimde yol göstererek iş dünyasında daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaklar." Kestelli, ayrıca bu program kapsamında, bölgedeki diğer illerde görevli KGK üyeleri için de kontenjan açılacağını belirtti.

Hedef yüksek olmalı

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel de Mentörlük Programının, profesyonel yaşamda tecrübe ve başarı kazanmış, yönetici ve girişimci kadınlar için oluşturulduğunu belirtti, "Türkiye'de kadınlarımız iş hayatına yeterince dahil olamıyor. Kadın-erkek eşitliğine inanıyorsak, kadın istihdamında hedefimiz yükseklerde olmalı. Eğitim olanaklarını ve girişimcilik ruhunu geliştirerek hedefe doğru ilerlemeliyiz. Ne olursa olsun, kadının iş hayatının içindeki varlığını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için mücadele etmekten vazgeçmememiz lazım" dedi.



Katılma koşulları

Eğitime katılmak için gereken şartlar ise şöyle açıklandı: Kadın girişimci olmak, hali hazırda işini yürütüyor olmak, mesleğinde en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak, program sonrasında en az 3 kişiye 5 kez mentörlük görüşmesini gönüllü olarak yapmayı kabul etmiş olmak. Eğitim sonrasında katılımcıların iş dünyasına yeni adım atmış girişimci iş kadınlarına (mentilere) mentörlük yapabilme becerisine sahip olmaları; mentörlük eğitimi sonrasında, etkili ve fark yaratan bir görüşme sürecini yapabilme becerisine ulaşmaları, karşı tarafı etkili dinleme ve doğru analiz ederek mentörlük yapma becerisi kazanmaları, soru sorma ve geri bildirim alma becerisiyle donatılmaları hedefleniyor. Ayrıca girişimcilik yolculuklarının başında ve süresince yaşadıkları tecrübe ve bilgi birikimini yeni girişimci kadınlarla paylaşma ortamının oluşturulması amaçlanıyor.