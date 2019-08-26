Kadına şiddet protesto edildi

Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe'de bulunan sivil toplum örgütleri yaşanan kadın cinayetleri ve İzmir'de meydana gelen orman yangınları ile ilgili Güzelbahçe gece pazarında bir basın açıklaması yaptı. Güzelbahçe'de bulanan Güzelbahçe Güçbirliği Bileşenleri olarak bir araya gelen STK'lar bitmeyen kadın cinayetlerinin artık ciddi bir şekilde yasal bir duruma getirilmesini ve İzmir'de yanan orman alanı için fidan kampanyası başlattıklarını belirtti.

Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve şiddete kurban giden tüm kadınlar adına konuşma yapan Cumhuriyet Kadınlar Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney, "Çocuğunun gözleri önünde ölmek istemediğini haykırarak ölüme giden Emine Bulut'un uğradığı zulmü lanetliyoruz. Kadınların uğradığı şiddet, taciz, tecavüz ve ölüm haberleri yazılı ve görsel medyada her gün yerini alıyor. Yetkili kurumlar açıklama yapıyor ve kadınların 'ölmek istemiyorum' haykırışları kulaklarımızda çığlık, vicdanlarımızda yaralar açarak yeni bir habere yer açmak için gerilere itiliyor. Kadınların şiddete uğraması bu şiddetin devamında çocuklarının yakınlarının önünde paramparça olmaları bir sonuçtur. İçinde yaşadığımız ekonomik, siyasal ve kültürel bütünün kadınlara sunduğu bir sonuç. Başka Emine Bulut olayları yaşanmaması için üzerimize düşen görevleri yapmak. Başı darda olan kadınlarımıza destek olmak, sorunlarını birlikte göğüslemek için görev başında olacağız. Tüm yetkilileri de kadını ikinci sınıf sayan eşitsiz, yazısız yasalarla mücadelede sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Orman yangınları için seferberlik

Orman yangınları ile ilgili açıklama yapan GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz, "Güzelbahçe, Urla, Karabağlar ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlarda 18-21 Ağustos 2019 tarihlerinde çıkan ve bölgemizdeki ağaçlara, hayvanlara ve bir bütün olarak ekolojik sisteme kalıcı zararlar veren yangınlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Ormanlık alanların yanmasında, söndürülmesinde ve korunmasında ihmali olan bütün kurumların yangından gerekli dersleri çıkararak, benzeri yangınların yeniden yaşanmaması için tüm tedbirleri almalarını talep ediyoruz. Alınacak tedbirler hakkında kurumlar tarafından halkın bilgilendirilmesi ve yanan ormanlık alanların, orman haricinde herhangi bir amaçla kullanılmaması için takipçi olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanan alanlarda yapacağı ıslah ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarında her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz.Önümüzdeki dönemde merkezi ve yerel yönetimin yapacağı eşgüdümlü çalışmalarla ilgili olarak da; bilinçlendirilmesi için üzerimize düşen görevleri aksaksız bir biçimde yerine getireceğiz.Kamuoyuna saygılarımızla, duyurulur" dedi.