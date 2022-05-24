Kadına şiddete müdahale eden taksiciye ödül

Karabağlar’da kadına şiddet olayına müdahele eden taksi esnafı Faruk Işık, bağlı bulunduğu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler Odası tarafından ödüllendirildi

FATİH ÖZKILINÇ- Karabağlar’da darp edilen kadını kurtaran taksici Faruk Işık, topluma örnek olan davranışından dolayı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, İESOB Kadın Kolları Başkanı Gönül Vural ve Hatay Renkli Durağı Başkanı Volkan Karabulut’un hazır bulunduğu törenle sembolik olarak çeyrek altın ve saat ile ödüllendirildi.



Taksiciler mahallenin bekçisi



Törende konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye’de son günlerde kanayan bir yara olan kadına şiddeti önlemeye yönelik çabasından dolayı Faruk Işık’ı takdir etmek onu ve bu gibi olaylarda önlemeye çalışan bu sorunu gidermeye çalışan, her yönüyle buna katkı koyanları ödüllendirmek, teşvik etmek adına bu olayın önleyicisi şoför arkadaşı ödüllendirdiklerini belirtti. İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, taksicilerin mahallelerin 24 saat bekçisi olduğunu, İzmirlilerin gönül rahatlığı ile taksilere binip yolculuk yapabileceğini belirtti. İESOB Kadın Kolları Başkanı Gönül Vural da devletin yasaları değiştirerek güzel şeyler yapmasını umutla beklediklerini ifade etti. Renkli Durağı Başkanı Volkan Karabulut Faruk Işık’ı duyarlı hareketinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Olayı yaşayan Faruk Işık’ta taksi esnafı olarak her türlü şiddetin önüne geçebileceklerini gösteren bir olay yaşadığını, bütün esnafları bu tür kadına şiddet olsun, hayvana şiddet olsun hangi şiddet olursa olsun önleyici ve korucu unsur olarak gördüğünü belirtti.