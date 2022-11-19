'Kadına şiddeti' kullanıp 121 kişiyi dolandırdılar!

İzmir merkezli 10 ilde, sosyal medyadan güven kazanıp kendileriyle iletişime geçen 121 kişiyi 'yüksek kazanç' vaadiyle 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şebekenin, mağdurları 'kadına karşı şiddete son verelim' temasıyla kandırdıkları ortaya çıktı. Şebekenin, oluşturulan linke tıklayan mağdurların hesaplarını çalıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, sosyal medyadan yüksek kazançlı 'forex' yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp, kendileriyle iletişime geçenlerden 'yüksek kazanç' vaadiyle para talep ettikten sonra 'sahte dekont' düzenleyen, ardından vergi, dosya masrafı altında ücret isteyen, işlemlerinin de legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu kullanıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 19 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 16 Ekim'de, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilerle hareket eden 20 şüpheli daha tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da İzmir merkezli Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

MAĞDURLARIN ADINA HAT ÇIKARMIŞLAR

İzmir'de 15 kişiden 401 bin 964 lira, ülke genelinde ise 121 kişiden 2 milyon lira haksız kazanç elde edilen operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın sitesini kopyalayan dolandırıcıların, 'kadına şiddet' temasını kullandıkları belirlendi. Dolandırıcıların 'Kadına karşı şiddete son verelim' temalı sayfa oluşturdukları, bu sayfaya tıklayan vatandaşların ise Instagram hesaplarını ele geçirdikten sonra arkadaş listesindeki kişileri dolandırdıkları aktarıldı. Ayrıca, dolandırıcıların 'forex' danışmanlığı adı altında kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşların üzerine GSM hat çıkardıkları, dolandırıcılık olaylarını da mağdurların üzerine çıkardıkları hattan gerçekleştirdikleri öğrenildi.