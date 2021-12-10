Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sokakları turuncu ile aydınlattılar

Adm ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) 25 Kasım’dan başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edecek “Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası”nda farkındalık yaratmak için sokaklarını turuncu aydınlattı

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektrik dağıtımını yapan Adm Elektrik ile İzmir ve Manisa illerinin elektrik dağıtımını yapan Gdz Elektrik, kadına yönelik şiddetin son bulması için küresel ölçekte düzenlenen ve her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam edecek 16 günlük aktivizm kampanyasına katıldı. Adm ve Gdz Elektrik, hizmet noktalarında belirlenen caddeleri turuncu ile aydınlatarak kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmadığını gösterdi. Eşit hayat yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak üzere çalışmalara odaklanan Adm ve Gdz Elektrik, elektrik direklerini turuncu renklendirerek sokakların da turuncu aydınlatılmasını sağlayarak kampanya süresince kadınlara yönelik uygulanan şiddete dikkat çekti.

Neden Turuncu Renk?

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014 yılında kadına yönelik şiddeti “küresel salgın” olarak ilan etmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 günlük aktivizm kampanyası başlattı. Kampanya süresince şiddete karşı kayıtsız kalmamaya ve ses çıkarmaya dikkat çekmek amacıyla her sene “Dünyayı Turuncuya Boya” sloganı altında, kadına yönelik şiddetten arınmış bir dünyayı temsil eden turuncu temalı aktiviteler düzenleniyor. Kampanya sürecinde ışığı ve umudu simgeleyen turuncu rengi kullanan kişi ve kurumlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışmalarına desteklemiş oluyor.