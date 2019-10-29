Kadının bıraktığı iz geleceğe ışık olur

İZİKAD Başkanı Serter, daha adil daha eşitlikçi ve ekonomik koşulları daha iyi olan bir dünya için kadının toplumda hak ettiği yeri bulması için çaba sarfettiklerini söyledi, 'Çünkü kadın güçlenirse toplum da güçlenir' dedi.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), 4. Gelişim Çalıştayı Çeşme Boyalık Beach Otel'de yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, sadece kadınlar için değil tüm insanlık için daha eşitlikçi bir dünya istediklerini söyledi. Gönüllük esasına çalışmalarının toplumun gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Huriye Serter, yapılan etkinliklerin toplumda her zaman karşılığını bulacağını kaydetti. Çalıştaya katılan katılımcılara teşekkürlerini sunan Serter, "Sizleri bugün buraya getiren şey gönüllüktür. Ailelerinize vereceğiniz zamandan ayırıp bugün bu çalıştaya geliyorsanız, örgütlü ve sistem dahilinde yaptığınız çalışmalar karşılığını bulacaktır. Kadının gücünü sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'ye hatta dünyaya gösteriyorsunuz. Bıraktığınız iz gelecekte diğer kadınlara ışık olacaktır" dedi.

Daha yaşanır kılmak

İzmir İş Kadınları Derneği'nin artık uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Serter, kadının sesini her yerde duyurmaya devam edeceklerini söyledi. İZİKAD etkinlikleri sayesinde oluşturulan sinerji sayesinde gelecekte daha güçlü adımlar atacaklarını belirten Serter, şunları söyledi: "Kalpleri güçlü kadınlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Amacımız potansiyeli tam değerlendirilemeyen dünya nüfusunun yarısını ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha güçlü kılmaktır. Bunu sadece kadınlar için istemiyoruz. Bunu dünyayı daha iyi, daha yaşanır bir yer yapmak için istiyorum. Daha adil daha eşitlikçi ve ekonomik koşulları daha iyi olan bir dünya için diyoruz ki 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir' dedi. Gelişim Çalıştayı'nda Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in 'Dijital Dünyada İletişim' Prof. Dr. Aylin Göztaş'ın 'Toplumsal Mitler ve İdeoloji', Dr. Canan Arıkbay'ın 'Proje Yönetimi' ve Nefes ve Yaşam Koçu İkbal Kaya'nın 'Nefes ve Hayat' konulu sunumları İZİKAD üyeleri ile paylaşıldı.