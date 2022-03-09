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Kadınlar gününde, kadınlara polis engeli!

Kadınlar gününde, kadınlara polis engeli!
09 Mart 2022 Çarşamba 09:28

Dün İzmir'de kadınlar günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlar polis engeli ile karşılaştı. Kadınlarla kendilerine engel olmak isteyen polisler arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından polis barikatını aşan kadınlar yürüyüşünü yaptı

İzmir Kadın Platformu önderliğinde bir grup kadın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yola barikat kurup, yaklaşık 100 kişilik grubun yürümesine engel oldu. Bunun üzerine kadınlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından polis, barikatı kaldırınca kadınlar, yürüşüne kaldığı yerden devam etti.

İKİNCİ KEZ ARBEDE YAŞANDI

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden yürüyüşe geçen grup, ÖSYM binasının önüne geldi. Burada bir süre slogan atıp dans eden grubun ilerlemesine, çevik kuvvet ekipleri barikat kurarak izin vermedi. Grup üyeleri, yakın bir noktada eylem yapan bir diğer kadın grubunun yanına gidebilmek için polisten barikatı kaldırmasını istedi. Kadınlar ile polis arasında burada da arbede yaşandı. Polis ekipleri bir süre sonra iki grubun birleşmesine müsaade etti. Daha sonra yürüyüşe başladıkları Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne dönen kadınlar, burada bir süre slogan atıp, dans ettikten sonra dağıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadınlar günü #kutlama #polis engeli #polis müdahale
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