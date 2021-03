Dünya Sağlık Örgütünün verileri ışığında kadınların yaşadıkları psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, "Dünyayı kadınlar için daha güvenli bir yer haline getirmek elinizde" mesajı verdi

Gaziemir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir çalışmayla kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Belediye, Dünya Sağlık Örgütünün kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çektiği raporundaki verileri ilan panolarına taşıdı. Kadına şiddete dikkat çeken fotoğraflara ve kadınların yaşadığı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddetin boyutlarını gösteren rakamlara yer verilen görsel ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.

Özel çalışmada; her 4 kadından 1'inin hamilelik sırasında fiziksel ve/ veya cinsel şiddete maruz kaldığı, dünya genelinde her 3 kadından 1'inin hayatı boyunca fiziksel ve/ veya cinsel şiddete maruz kaldığı, dünyada her gün yaklaşık 137 kadının partneri veya bir aile üyesi tarafından öldürüldüğü, her yıl 15 milyon kız çocuğunun –yani dakikada 28 kız çocuğunun- 18 yaşından önce evlendiği ve Türkiye'de 2020 yılında 300 kadının öldürüldüğü gibi şok eden gerçeklere dikkat çekildi.

Belediye, "Dünyayı kadınlar için daha güvenli bir yer haline getirmek elinizde" ifadesinin yer aldığı görsel çalışma ile yurttaşlara kadınların yaşadığı sorunlara daha duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünya kadınlarının uğradığı şiddete ilişkin dikkat çekici verileri kamuoyunun dikkatine sunmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda hazırladıkları "Kadınlar için güvenilir dünya yaratmak "elinizde"! kampanyasının görsellerini ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına astıklarını ve sosyal medya hesaplarından duyurduklarını dile getiren Başkan Arda, "Her geçen gün artan bu şiddetin artık son bulması gerekiyor. Sadece Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürüldü. 171 kadının ölümü şüpheli. Kadınlar şiddet görüyor, taciz ve tecavüze uğruyor. Biz kadınların bir anlamda sesi olmak, şiddete dur demek ve ürkütücü verileri bir kez daha halkımızın dikkatine sunmak istedik" diye konuştu.