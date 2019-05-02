Kadınlar refahı artırmak için birlikte çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, ilçe belediye başkan eşleri ve İzmir'in kadın belediye başkanlarıyla Tarihi Asansör'de bir araya geldi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, sosyal projeler ve sosyal hizmetlere verdiği destekleri anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan kadın belediye başkanları ve belediye başkan eşleriyle tanışmak, sosyal politikalar üzerine yapılabilecek ortak çalışmaları konuşmak için bir araya geldi. Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, sosyal projeler ve sosyal hizmetlere verdiği desteklerinin sunum bilgisi alındı.



Neptün Soyer

Ortak projeler

Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Neptün Soyer, "İlk buluşmamızı gerçekleştirdik. Toplantının oldukça samimi ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Belediye başkan eşleriyle birlikte kadın belediye başkanlarımızı da buluşmamıza dahil ettik. 30 ilçemizde ve İzmir'in genelinde hep birlikte çalışarak kadının hayatı nasıl değiştirebileceğini ve model olabileceğini göstereceğiz. Projeler üreteceğiz. Kadınlardan başlayarak ve yerel kalkınmaya destek vererek, ekmeği büyütmeye çalışacağız" dedi.

Tarım ve sosyal destek sunumları yapıldı

Özellikle kırsalda kalkınmanın önemine vurgu yapan Neptün Soyer, "İlk buluşmamızda bu nedenle Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarından tarım, sosyal projeler ve sosyal hizmetlere verdiği desteklerle ilgili sunumlar izledik. Kırsalda üretimin en önemli gücü olan kadınlarımıza, üretimdeki rollerinin önemini tekrar hatırlatacağız. Hem ekonomik hem de sosyal olarak geleceğe daha umutlu bakmak için proje ve önerilerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Çalışkanlığımız, üretkenliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve uyumlu çalışmamızla Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Geniş katılım

Tarihi Asansör'deki buluşmaya Balçova Belediye Başkanı Fatma Güçlü Çalkaya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bayındır Belediye Başkan eşi Berna Demirezen, Bayraklı Belediye Başkan eşi Aylin Sandal, Beydağ Belediye Başkan eşi Filiz Yılmazlar, Bornova Belediye Başkan eşi Ufuk İduğ, Buca Belediye Başkan eşi Zühal Kılıç, Dikili Belediye Başkan eşi Nesrin Kırgöz, Foça Belediye Başkan eşi Seçil Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkan eşi Deniz Arda, Karabağlar Belediye Başkan eşi Fügen Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkan eşi Öznur Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkan eşi Lütfiye Karakayalı, Menderes Belediye Başkan eşi Aslı Kayalar, Menemen Belediye Başkan eşi Dilek Aksoy, Narlıdere Belediye Başkan eşi İlke Engin, Ödemiş Belediye Başkan eşi Selma Eriş, Seferihisar Belediye Başkan eşi Fatma Yetişkin, Tire Belediye Başkan eşi Necibe Duran, Torbalı Belediye Başkan eşi Afet Uygur, Urla Belediye Başkan eşi Burcu Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay katıldı.