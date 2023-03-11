“Kadınların öncülüğünde başka bir Türkiye yaratacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen buluşmaya katıldı. Ülkedeki değişim için 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Soyer, “Bu ülkenin aydınlık, vicdan sahibi kadınlarının öncülüğünde başka bir Türkiye’yi yaratacağız” dedi.   

“Kadınların öncülüğünde başka bir Türkiye yaratacağız”
11 Mart 2023 Cumartesi 13:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın meclis üyeleri için düzenlendiği kahvaltıya katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki buluşmaya, Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Kent Konseyi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir’in 30 ilçesinden kadın meclis üyeleri ve akademisyenler katıldı.

“Kimsenin rehavete düşmeye hakkı yok”

Bu güzel toprakların ve güzel insanlarının daha iyi bir hayatı hak ettiğini söyleyen Başkan Soyer, şöyle devam etti: “Yüz sene önce atalarımız bir cumhuriyet müjdesi yarattı. Şimdi de aynı enkazın altından yepyeni Türkiye’yi çıkarmamız mümkün. Atalarımızın sorumluluğu şimdi bizde. Bu sorumluluk duygusunu iliklerimizde hissetmemiz lazım. İlk defa bu kadar yakınız; ya yakalarız ya da kaçırırsak çok şey kaçırırız. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu ülkenin aydınlık kadınları, vicdan sahibi kadınları sizlerin öncülüğünde başka bir Türkiye’yi yaratacağız.”

“Biz kazanacağız kadınlar kazanacak”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın emeğini görünür kılmak için başlıyoruz. Biz kazanacağız;  kadınlar kazanacak” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, meclis üyelerine seçim çalışmaları ve iletişim teknikleriyle ilgili sunum yaptı.
 

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