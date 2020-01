Kafe küle döndü bina zarar gördü

Bornova'da, 7 katlı binanın zemin katındaki kafede, elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kafe, kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu. Kafe çalışanları, alevler söndürülürken, gözyaşı döktü

Bornova'daki Küçükpark'ta bulunan 7 katlı binanın zemin katındaki kafede, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın, binayı sarmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina ise kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, saat 08.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıktığı kafe kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da hasar meydana geldi. Kafe çalışanlarının, alevler söndürülürken, gözyaşı döktüğü görüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

7'nci kata kadar yükseldi

Kafede 10 yıldır görev yaptığını belirten Zafer Karataş, "Sabaha karşı haberi aldık. Yangın elektrik kontağından çıktı. Derhal çalıştığımız yere geldik. Gözlerimize inanamadık. Yıkıldık, ekmek yediğimiz yeri böyle görmek çok üzücü. Can kaybı olmadı" diye konuştu. Apartmanın 1'inci katında oturan Celal Temiz ise yangın sırasında evde bulunmadıklarını belirterek, "Yangını duyar duymaz buraya geldik, Karşıyaka'daydık. Perişan halini gördük. Dairemizde çok hasar bulunmuyor. Sadece binanın dış cephesinde ve dükkanlarda zarar var. Evimizden ayrılıyoruz, bir süre kayınvalidemde kalacağız" dedi. Sevgi Yolu'ndaki mekan sahiplerinden Osman Yaman da "Şu an elektrik kesik, trafo yandığı için. Saat 06.30'da yangın başladı. Herkes panik oldu, sokaklara döküldü. Çok zarar var" diye konuştu. Binanın 7'nci katında oturan Mustafa Aras ise "Dumanlar 7'nci kata kadar yükseldi. Naylon branda ve tente olduğu için yangın büyüdü. Çok tedirgin olduk. Her yer duman altındaydı. İnsanlar binadan çıkamadı. Arkadaşlarım 7'nci kattan sadece 4'üncü kata inebildi. Mahsur kaldılar, itfaiye kurtardı. Tedbir amaçlı hastanedeler ancak durumları gayet iyi" dedi.