Kahramanlara selam durdular

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü, İzmir'de törenlerle kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından İzmir Valiliği'nde kent protokolünün tebriklerini kabul eden Vali Ayyıldız, Başkan Soyer ve Korgeneral Sivri, daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanı'na giderek resmi geçit törenine katıldı ve halkı selamladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle başlayan resmi tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve askeri geçit töreni ile devam etti. Meydanı dolduran İzmirliler alkışlar ve tezahüratlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.