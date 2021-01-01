Kahramanlara sürpriz yaptı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni yıla pandemi nöbetinde giren kahraman sağlık çalışanlarını unutmadı. Hazırlanan yılbaşı paketleri, yılbaşı gecesinde pandemi birimlerinde nöbet tutan ve yeni yılı görev başında karşılayan sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

Konak Belediyesi, 2020 yılının neredeyse tamamında, pandemi ile mücadelede en önde yer alarak hayat kurtaran sağlık çalışanlarını yılbaşında da yalnız bırakmadı. Konak ilçe sınırları içerisindeki hastanelerde yer alan pandemi birimlerinde görev yapan ve yeni yılı hastanede karşılayacak olan sağlık çalışanları için hazırlanan hediye paketleri yılbaşı akşamında nöbet tuttukları hastanelere ulaştırıldı. Dünyanın karşılaştığı en büyük felaketlerden olan Covid-19 pandemisi ile mücadelede en büyük emeği sağlık çalışanlarının verdiğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sağlık çalışanlarının 2020 yılının kahramanları olduğunu dile getirdi.

Ne yapsak az

Başkan Batur, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılı kutladı ve şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Pandemiden önce de görevlerini fedakarca yürüten sağlık çalışanlarımız, pandemide de en önde yer aldılar ve hayat kurtarmak için canlarını dişlerine takarak mücadeleye devam ediyorlar. Aylardır ailelerinden uzak kalarak, gece gündüz olağanüstü bir çaba ve özveri ile çalışıyorlar. Onlar 2020 yılının kahramanları oldu. Yeni yıla pandemi birimlerinde, görev başında giren doktorlar, hemşireler ve sağlık personeline bir nebze olsun moral vermek, minnetlerimizi iletmek için çam sakızı çoban armağanı yılbaşı hediyelerimizi hastanelerine gönderdik. Kahramanlarımızla gurur duyuyor, aileleriyle gönüllerince kucaklaşabildikleri sağlık dolu bir 2021 yılı diliyorum.”

Pandemi birimlerinde nöbet tutan sağlık çalışanlarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün kontrol noktalarında yılbaşı gecesi boyunca görev yapan memurlar da unutulmadı. Yılbaşı akşamı başlayan ve pazartesi sabahına dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında güvenliği sağlamak üzere görev başında olan emniyet güçlerine de Konak Belediyesi’nin yılbaşı paketleri verildi.