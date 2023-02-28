Kahramanmaraş ve çevresindeki 40 köyde İzmir dayanışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi, bölgede yıkım yaşanan köylere yardım götürmeyi sürdürüyor. İlk etapta belirlenen 40 köye giden ekipler, ihtiyaçları tespit edip hızla yardımları ulaştırdı. Engelli yurttaşların ise tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş’ta ağır yıkım yaşanan ve bugüne kadar yardım alamayan köyleri teker teker tespit ederek yaraları sarıyor. İhtiyaçları yerinde inceleyerek öncelik sıralamasına koyan ekipler, erzaktan çadıra, sobadan battaniyeye depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.



“Gidilmeyen dağ köylerine gidiyoruz”

Kırsalda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kerim Özer, “Başkanımız Tunç Soyer’in görevlendirmesiyle Kahramanmaraş ve çevresinde çalışıyoruz. Kimsenin dokunmadığı dağ köylerine gidiyoruz. Temizlik ekiplerimiz öncelikle köylerdeki çöpleri topluyor. Arkasından ilaçlama ekiplerimiz ilaçlama yapıyor. Sonrasında da yardım ekiplerimiz köylere ulaşıyor” dedi.



“İzmir gibi eşit ihtiyaç odaklı yerinde hizmet”

İlk etapta belirledikleri 40 köye yardım götürdüklerini söyleyen Kerim Özer, “Şu ana kadar köylerimizde 250 çadır kurduk. İhtiyaca göre, önceliğe göre ve herkese eşit bir şekilde yardımları ulaştırdık. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.



Depremzedelerin engelleri ortadan kaldırıldı

Ekipler, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir yurttaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını da karşıladı. Kahramanmaraş’taki engelli yurttaşları da tespit eden ekipler, İzmir dayanışmasıyla gelen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.