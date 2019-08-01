Kahvaltı geliri ile 30 öğrenciye burs

9 Eylül Rotary Kulübü her yıl düzenli olarak sağladığı öğrenci burs fonuna kaynak yaratmak amacıyla Çeşme’de kahvaltı etkinliği düzenledi. Kulüp üyelerinin eşlerinin organize ettiği etkinlikten elde edilen gelir 30 öğrenciye burs olacak.

9 Eylül Rotary Kulübü yeni dönemde de eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Rotary Bölge Federasyonunun en önemli dönem projesi “Rotary Okulda” ya daha fazla eğitim bursu vererek katkı sağlamayı hedefleyen kulüp, ilk olarak La Capria Suite Hotel Alaçatı’da 110 kişinin katıldığı bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi.

Eğitime verdiği önem nedeniyle kulübün İzmir’de en fazla öğrenci bursu veren kulüplerden biri olduğunu dile getiren 9 Eylül Rotary Kulübü Başkanı Cem Menkü, “Eğitim bizim için çok önemli çünkü her şeyin başı eğitim. Daha fazla çocuğumuzun okuması, eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.

Konu eğitim olunca da gerek eşlerimizin öz verili çalışmaları gerekse halkımızın bu konuya duyarlılığı sayesinde bugün çok yüksek katılımlı bir etkinlik düzenledik. Bu yıl ağırlıklı konumuz öğrenci bursları olacak. Bize bu konuda destek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kahvaltı, sürpriz hediyelerle düzenlenen piyango çekilişinin ardından canlı müzik etkinliği ile sona erdi.