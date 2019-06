Kahvaltı servisi ile Ütopya Kütüphanesi

Sinem Can ve Murat Asilcan, Urla Barbaros Köyü'ne yerleşti. Köylülerin desteği ile açtıkları kahvaltı dükkanı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin çocuklar için topladığı kitap ve oyuncaklarla da Torasan'da bir kütüphane kuruldu.

İstanbul'da başlayan yolculukları İzmir'e uzanan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendilerine destek olanlardan topladıkları ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle, köy okullarında bugüne kadar 21 'Ütopya Atatürk Kütüphanesi' kurdu. Daha önce de İstanbul'da açtıkları aşevinde sokak çocuklarının karınlarını doyuran, yaptıklarının bir iyilik paylaşım hareketi olduğunu söyleyen çift, bugünler de Urla'da kurdukları Hobbit House'da, organik kahvaltı verdikleri müşterilerinden elde ettikleri geliri, yine çocuklar için harcamayı sürdürüyor.

Hobbit ev



İstanbul'da ressam olan Murat Asilcan ile 'yol arkadaşım' dediği sinema televizyon bölümü mezunu Sinem Can, 4 yıl önce sokaklarda yaşayan ya da maddi durumu iyi olmayan çocuklar için Balat'ta Hobbit House'u kurdu. Burada çocuklara bir yandan yemek verip karınlarını doyuran çift, yine kurdukları iş yerine gelen müşterilerin yardımlarıyla aldıkları ya da bağışlanan ikinci el kıyafetlerle, 300'den fazla çocuğa destek oldu, binlercesini kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle buluşturdu. İstanbul'da kurdukları Hobbit House'u, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına bırakan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendi deyimleriyle çantalarını omuzlayıp, yine bir ütopyanın peşinden yola çıktı. Çift Urla'ya bağlı Barbaros Mahallesi'ne geldi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği Sinem Can ve Murat Asilcan, 8 ay önce bir köy evi kiraladı. Bu evin tadilatını yapan çift, ikinci el ürünlerin ya da hurdacılardaki malzemelerin geri dönüşümlerini sağlayıp, onlardan masa sandalye yatak, oturma alanları yaptı, kendilerine yepyeni bir yaşam kurdu.

21'inci kütüphanelerini kurdular

Evin samanlığını kendileri için müze haline getiren Sinem Can ve Murat Asilcan, üç odayı 'anneanne odası' adı altında pansiyona çevirdi, bahçesinde ise gelen müşterilerine kahvaltı servisi yapmaya başladı. Kahvaltılık malzemeler de çevredeki köylülerden tamamen doğal olan ürünlerden sağlandı. 5 aylık hazırlık döneminden sonra üç ay önce kahvaltı hizmetine başlayan çift, kısa sürede bölgenin bilinen mekanlarından oldu. Günün her saatinde misafirlerine kahvaltı hizmeti veren Sinem Can ve Murat Asilcan, elde ettikleri gelirle ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleri satın aldı. Yine projelerini anlattıkları müşterilerinin getirdiği, çocuklarına ait kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünlerini belli bir alanda topladı. Urla'daki Hobbit House'da kısa sürede istedikleri rakamlara ulaşan çift, 23 Nisan'da Urla'nın Torasan Mahallesi'ndeki ilkokulda 3000 kitap, 1000 oyuncak ve 1000 kırtasiye ürününden oluşan 21'inci Ütopya Atatürk Kütüphanesi kurdu. Çocukların yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

Ziyaretçilerden tam destek

Müşterilerine, tamamen sağlıklı ve doğal ürünlerle hizmet vermenin yanı sıra ihtiyacı olan çocuklar için de katkı verdiklerini anlattıklarını söyleyen Murat Asilcan, 'Yaptığımız bir iyilik paylaşım hareketi. Projemizin ismi de 'Ütopyalar güzeldir.' Balat'ta Ütopya Çocuk Aşevi açtık, aşevini Sinem ile dört yıl sürdürdük. Dezavantajlı bütün çocuklar gelip ücretsiz yemeklerini yiyorlardı, kıyafetlerini, kırtasiye ihtiyaçlarını, oyuncaklarını temin ediyorlardı. Orada çocuklar için ücretsiz birçok etkinlik düzenliyorduk. Biz aşevini gönüllü olan bir annemize bağışladık ve yollara düştük. Köy çocuklarına kalıcı kütüphaneler kuralım, onların umut tohumları olalım istedik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları da, 'Ütopyalar Güzeldir/ Utopias Are Beautiful' adlı hem Türkçe hem İngilizce çıkaracağımız bir kitapta toplayacağız' dedi.

Sinem Can da, sundukları kahvaltının sadece doğal ürünlerden elde edildiğini, müşterilerinin kendi evlerindeymiş hissiyle Hobbit House'da bulunduklarını dile getirerek, 'Kütüphane kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun dünyanın en anlamlı ve kalıcı iyiliği olduğunu düşünüyoruz' diye konuştu.

Hobbit House'u ziyaret eden müşteriler ise yediklerinden çok çocuklar için verilen mücadeleden etkilendiklerini vurguladı ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.