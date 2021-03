Kahvecilerin çayı şekeri Başkan Batur’dan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’nın konuk olduğu canlı yayına telefonla bağlanarak “Kahvehanelerin açıldığı gün, çayı, şekeri, dezenfeksiyonu bizden” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan esnafın yanında olmaya devam ediyor. Başkan Batur, özellikle kısıtlamalardan en çok etkilenen esnaf gruplarından olan kahveci esnafından yana tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Meclisi kararıyla kahveci esnafına verilen 350’şer TL desteği, 150’şer TL değerinde alışveriş kartı da ekleyerek 500 TL’ye tamamladıklarının müjdesini veren Başkan Batur, esnafa bir sürpriz daha yaptı. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’nın konuk olduğu canlı yayına telefonla bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Söz veriyorum, kahvehanelerin açıldığı gün, hem dezenfeksiyonlarını yapacağız; hem de çayı, şekeri bizden” dedi. Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi süreci tüm vatandaşları etkiledi. En çok da esnaf kesimini etkiledi. Kahveci esnafı bir ara açıldı ama iş yapamadı. Biz İsmail Hakkı Kırdı ile ilk pandemi sürecinde de bir araya geldik. İhtiyacı olan esnafımıza gıda, erzak yardımı yapabilir miyiz, dedi. Onların o andaki acil ihtiyaçlarını iletti, biz de yerine getirerek can suyu vermiş olduk. Son dönemde İzmir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’nun da desteklerini alarak yeniden bir araya geldik. En azından maddi destek ile bir can suyu verelim dedik. Bu hafta da ödemelere yapmaya başladık. Bizim yaptığımız maddi anlamda çok önemli bir katkı değil belki ama esnafımızın yanında olduğumuzun bir ifadesi. O gün İsmail Başkan, karıncanın yangına su taşıma hikayesini anlattı. Biz de o hikayedeki karınca gibi, tarafımız belli, dedik. Biz esnafımızın tarafındayız, yanındayız. Elimizden gelen her türlü katkıyı bundan sonra da yapacağız.”

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da “Abdül Başkan bize her zaman çok yakın. Ne söylersek bizi hiç kırmıyor, bize her zaman destek oluyor. Daha önce Narlıdere’de görev yaparken oradaki esnaf çok memnundu. Konak’a geldi, Konak’taki esnaf da çok memnun” diyerek teşekkürlerini iletti.