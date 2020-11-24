"Kaliteyi ve yeniliği önceleyen bir üniversiteyiz"

Ege Üniversitesinde akademik birimler, "EÜ 2023 Akademik Vizyonu" kapsamında yürütülen çalışmaların analiz edildiği değerlendirme toplantılarına devam ediyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı başkanlığında akademik personel katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik verilerinin analiz edildiği "Ege-Vido" değerlendirme toplantısı yapıldı.

İletişim Fakültesi Yeni Bina Konferans Salonunda, hijyen, maske ve sosyal mesafeden oluşan Covid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze yapılan toplantıda "Yüksek Öğretim Kurulu İzleme ve Değerlendirme Kriterleri" ile "Araştırma Üniversiteleri Performans Göstergeleri" kapsamında İletişim Fakültesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Fakültemiz öncülüğünde yapılan Ege-Vido yazılım programı ile kayıt altına alınan verileri değerlendirmek amacıyla tüm bölümlerimizle ayrı ayrı toplantı yaptık. Toplantıda fakültemizin performansına yönelik çalışmaların artarak devam etmesi ve verilerin sağlıklı olarak tutulması araştırma üniversitesi hedefine çok yakın olan üniversitemiz için büyük önem arz ediyor. Bölüm hocalarımızla hem görüş alış verişinde bulunduk, hem de önerilerini dinleyerek değerlendirmeler yaptık. Daha önce bölüm başkanları ile bir araya gelmiştik. Toplantılarımızı periyodik olarak planlayacağız" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulunun Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi raporunu yayımladığını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Takımcı, " Üniversitemiz aday üniversiteler arasında performans artışı en yüksek üniversite oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın son üç yıl içinde hayata geçirdiği projelerin yanı sıra kaliteyi ve yenilikçiliği önemseyen ve önceleyen yönetim anlayışı neticesinde üniversitemiz, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi sıralamasında 9'uncu sıraya yükseldi. Böylece Araştırma Üniversitesi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Biz de İletişim Fakültesi olarak üniversitemizin hedefleri ve stratejik yol haritamız doğrultusunda, araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı vererek, Ege Üniversitesi 2023 Vizyonu doğrultusunda hem bölgemize hem ülkemize hem de insanlığa katkı sağlamak için el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.