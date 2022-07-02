Kamp severler GİT-FEST'de buluştu!

Maceraperestler ve doğa severler Seferihisar'da yapılan GİT-FEST’de buluştu. SNS Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kamp Karavan Outdoor Fuarı ve Festivali 3 Temmuz'a kadar, outdoor tutkunlarına sıra dışı deneyimler yaşatacak

Etkinlikte ziyaretçiler, yeşille mavinin kesişim noktasında bir yandan adrenalin dolu outdoor etkinliklerine katılma şansı yakalarken bir yandan da doğada kamp yapma imkanı buldu. 3 gün sürecek festival, birbirinden farklı eğlenceli ve renkli etkinliklerle unutulmaz anılara da ev sahipliği yapacak.

Binlerce ziyaretçi, festival kapsamında düzenlenecek yarışmalar, turnuvalar, atölyeler ve konserlerde keyifli dakikalar geçirecek. Sıra dışı gezginler, maceraseverler, youtuberlar, doğa aktivistleri, doğa fotoğrafçıları, doğa sporcuları ve daha fazlası deneyimlerini paylaşmak için GİT-FEST’de buluştu.

Ziyaretçiler, festivalde Kamp Karavan Outdoor Fuarı'nı da gezme imkanı bulacak. Kamp karavan outdoor sektöründe geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren onlarca firma, bu fuarda yerlerini aldı. Festivalde birbirinden ünlü sanatçılar da sahne alacak