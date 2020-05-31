Kampüste ‘iyilik’ seferberliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dezavantajlı çocuklara destek sağlamak amacıyla 13 yıldır aralıksız sürdürülen “Abla-Ağabey-Kardeş” projesini online platforma taşıdı.

10-13 yaş arasındaki çocuklarla dijital ortamda görüşen, onların derslerine yardımcı olan, ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele eden gençlerin örnek davranışına, Göztepeli futbolcular da kayıtsız kalmadı. İEÜ’lü gençlerin, çocuklara moral vermek amacıyla yaptığı “kısa video çekme” teklifini geri çevirmeyen Göztepeli Serdar Gürler, Halil Akbunar, Berkan Emir ve Soner Aydoğdu, hazırladıkları 15’er saniyelik görüntüleri çocuklara ulaştırdı. Yeşil sahanın usta isimlerini karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Projenin koordinatörlüğünü yapan İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, “Projemizi, önümüzdeki süreçte daha da geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve 2007 yılından bu yana devam eden “Abla-Ağabey-Kardeş” projesinin koronavirüs nedeniyle durmasını istemeyen İzmir Ekonomili 30 gönüllü öğrenci, çocuklara ulaşmak için geçtiğimiz ay harekete geçti. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların kendini geliştirmesi, eğitim döneminde onlara yardımcı olunması için büyük önem taşıyan projeyi devam ettirmek için kolları sıvayan gençler, çocuklarla online platformda buluşmaya karar verdi. Kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşan gençler, her hafta düzenli olarak çocuklarla görüntülü görüşürken, koronavirüs nedeniyle evde zaman geçirilen bu süreçte, onlara güç ve moral verdi.

Belki aynı takımda olacağız

Çocuklar için bir de sürpriz planlayan İzmir Ekonomili gençler, kendi çabalarıyla iletişime geçtikleri Göztepeli 4 futbolcudan da çocuklara iletilmek üzere kısa videolar aldı. Göztepeli usta isimler, çocuklar için hazırladıkları videolarda, “Zor günleri en kısa sürede atlatacağız. Çok sevdiğiniz okulunuza da yeniden kavuşacaksınız. Kurallara uyalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. Umut ve motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Belki de ileride sizinle aynı takımda oynayacağız ya da rakip olarak sahada yer alacağız” mesajını verdi. Göztepeli futbolcuları karşılarında gören gençler, şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, İEÜ’lü ağabey ve ablalarına da teşekkür etti.

İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal gelişimine de çok önem verdiklerini, bu doğrultuda projeler hazırladıklarını söyledi. Doç. Dr. Türkel, “Dezavantajlı çocuklar için oldukça yararlı ve örnek bir projeye imza atan öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizi, sosyal projelerde yer alması için teşvik ediyor, bu alanda onları yönlendiriyoruz. Kişisel gelişim, sadece akademik bilgiyle donanmak anlamına gelmiyor. Öğrencilerimiz her yaş grubundan kişilerle iletişim kurmalı, onları düşünmeli ve kendi başlarına bir şeyler yapmanın gücünü ve hazzını farkına varmalı. Projenin hayata geçmesi sürecinde, üniversitemizin teknolojik altyapısından da faydalandık. Öğrencilerimiz, çocuklarla çok güzel iletişim kurdu. Projeyi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Göztepeli futbolcular, öğrencilerimizin istediğini kırmayarak, çocuklar için kısa videolar çekti. Çocuklar için unutulmaz bir anı oldu. Destekleri için Göztepeli futbolculara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.