Kamu emekçilerinden bütçe isyanı: Kaşıkla verecekler kepçeyle toplayacaklar

Konak Meydanı’nda basın açıklmasında bulunan kamu emekçileri, ocak ayında işçiye, emekçiye, emekliye yapılacak sözde zamların kat be kat fazlasının alınacağını belirterek “Kaşıkla verecekler kepçeyle toplayacaklar” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- KESK İzmir Şubeler Platformu tarafından “Halktan Emekten Yana Bir Bütçe İstiyoruz” konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. Konak Meydanı’ndaki açıklamada KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Bütçeler, yoksuldan alıp zengine verme politikasının en temel aracı olarak kullanılmaktadır”dedi. Basın açıklaması metnini okuyan Güven, “Bütçelerin temel kaynağını oluşturan vergilerin tüm yükü başta biz emekçiler olmak üzere halka yıkılırken; vergi istisnası, muafiyeti, affı, indirimi, teşvik, hazine garantisi gibi yollarla zenginler, patronlar kollanmaktadır. ‘Vergi harcaması’ adı altında her yıl on milyarlarca vergi gelirinden vazgeçilmektedir. Örneğin, 2021 yılında toplanması hedeflenen her 100 TL’lik verginin 25 TL’sinden sermeye lehine vazgeçilmiştir. Toplanan vergiler artık bize yol, su, elektrik olarak dönmemekte, aksine yol, su, köprü, tünel için ayrıca yüklü miktarda para alınmaktadır. Vergilerimiz, hizmet alsak da almasak da Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri denilen Şehir Hastanesi, yol, köprü, tünel yapan şirketlere,Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine Hazine garantisi olarak aktarılmaktadır. Kamu hizmetilerine ayrılan kaynaklar-yatırımlar gittikçe azaltılmakta, sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetleri piyasalaştırılmaktadır” diye konuştu.



Seçim bütçesi



2023 yılı bütçesi bir faiz bütçesi olduğuna vurgu yapan Güven, “AK Parti+MHP iktidar bloğu son yıllarda giderek anaparaya yetişecek oranda faize kaynak ayırmaktadır. Bütçeden faiz giderleri için, Kur Korumalı Mevduatlar (KKM) için ayrılan tutar hariç, 566 milyar TL ayrılmıştır. Bu durumda halktan toplanan her 100 liralık verginin 18 TL’si faize gidecektir. Faiz giderleri bütçe giderleri içerisinde 3’üncü sıraya yükselmiştir. İktidarın her fırsatta faize karşı olduğunu belirtmesinin büyük bir yalan olduğu bütçe rakamları ile de doğrulanmıştır. Faiz haramdır diyenler faiz ve ceza gelirleri ile ülkeye yönetmeye çalışmaktadırlar. 2023 yılı bütçesi aynı zamanda bir seçim bütçesidir. İktidarın kimi kesimlere bir miktar kaynak aktarması tamamen seçime endeksli olup kaşıkla vereceğini kepçeyle toplayacağı yeniden değerleme oranlarından da anlaşılmaktadır. Maliye Bakanı Nebati’nin iddiasının aksine 2023 bütçesi de diğer bütçeler gibi enflasyonist bir bütçedir. TÜİK rakamları doğru ise 2023 yılı yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,9 olacak ve tüm kamu hizmetleri, vergi, pul, harçlara bu oranda zam yapılacak, bu da ocakta işçiye, emekçiye, emekliye yapılacak sözde zamların kat be kat fazlasının alınacağı anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.



Emekten yana bütçe



Ekonomiden, iç ve dış politikaya, istihdamdan güvenliğe, eğitim ve sağlıktan barınma hakkına kadar ülkenin her alanda adeta çıkmaza sürüklendiğini ifade eden Güven, “Ülkedeki işsizler ordusu büyümüş, kronik hale gelen işsizlik çalışanların ücretlerini, çalışma koşullarını, sendikal haklarını baskılamanın aracına dönüştürülmüştür. KESK olarak yıllardır iktidarda kimin, kimlerin olduğuna aldırmaksızın bu tablonun değişmesi için fiili ve meşru bir mücadele yürütüyoruz. Bu uğurda ihraçlar da dahil olmak üzere birçok bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Ancak bedeli ne olursa olsun iktidarların kapı kulu olmayı reddetmeye, iktidarların memuru değil, halkın kamu emekçisi ve mücadele örgütü olarak sadece kendimiz için değil, herkes için halktan, emekten yana bir bütçe istemeye devam edeceğiz” dedi.