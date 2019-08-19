Kamu gücüyle örgütü dizayn ediyorlar

Önceki günlerde CHP Karşıyaka Kadın kollarında, 6 yöneticinin istifa etmesiyle tüzük gereği Kadın Kolları Başkanı Buket Fatoş Erol'un yönetimi düşürüldü. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, 'Genel başkanımızın kamu gücünün örgütlerin işine karışılmaması gerektiğini söylemesine rağmen bu uyarıya uyulmaması bizi üzüyor' dedi.

ÖZEL - Doğancan Bingöl / CHP Karşıyaka Kadın kollarında, 6 yöneticinin istifası üzerine tüzük gereği Başkan Buket Fatoş Erol ve yönetimi düşmüştü. Erol'un yerine CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, İl Sekreteri Nesrin İnetaş'ı Karşıyaka Kadın Kolları İlçe Başkanı olarak atamış hem başkan ve yönetiminin düşmesi hem de bu kadar kısa süre içinde yeni başkanının il kadın kolları yönetiminin içinden atanması beraberinde 'yönetime darbe' tartışmalarını getirmişti.

Yaşanan krize tepki gösteren CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, seçimlere yaklaşık 2 aylık bir süreç varken kadın kolları yönetimini düşürmeye çalışmanın etik ve ahlaki olmadığını söyledi.

İzmir dizayn edilmek isteniyor

Kamu gücü kullanılarak örgütlerin işine karışıldığını savunan Yıldırım, "Bizim yolumuz CHP ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Şahsi çıkarlar içinde değiliz. Biz bu süreçleri Karşıyaka örgütü olarak atlatacağız. Aslında bu Karşıyaka'dan başlayarak İzmir'i dizayn etmek için uğraşan üst akılın projesi. Ben böyle düşünüyorum. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte genel başkanımızın talimatlarına uyulmaması da bizi üzüyor. Her seferinde genel başkanım örgütlerin işine karışılmaması gerektiğini kamu gücünü örgütlerin kullanılmaması için gerektiğini hatırlatıyor. Herkes kendi işini yapsın demesine rağmen bu sürece uyulmaması bizi üzüyor" dedi.

İyi niyetli değil

İstifa sürecinden haberi olmadığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Ben Karşıyaka'da CHP Genel Başkanı'nı temsil eden bir makamda oturuyorum ve yaşananlardan haberimiz olmuyor. İstifa eden arkadaşlarımız ilçe düşürülmesine dönük aynı gün ve aynı tarihli dilekçelere imza attırılıyor. Karşıyaka kadın kolları başkanına verilmesi gereken dilekçeler verilmiyor. Bayramdan önceki süreçte başlayan programla kadın kolunda il başkanımız tarafından istifalar alınıyor. Kadın kolu il yönetimi toplanıyor ve istifayı karar defterine işliyor. Bundan bizim yine haberimiz olmuyor. Bundan sonraki sürecin yine kesintiye uğramaması için aldıkları kararı kadın kolu MYK'ya gönderiyorlar. Oradan onay geldikten sonra kamuoyuna bildiriyorlar. Bunun neresi iyi niyetle bağdaşır, bilmiyorum."

Hakimiyet mücadelesi

Yıldırım, yaşanan istifa süreçlerinin yaklaşık 2 ay sonra yapılacak il kongresinde yeni seçilecek il başkanı ve il yönetim kurulu ve kurultay delegelerini belirmek için yapıldığını, böylece bahsi geçen kişilerin İzmir'e hakim olacaklarını söyledi.

Ömürleri uzun olmadı

Makamların geçici olduğunu belirten Yıldırım, "Ama her seferinde söylüyorum makamlar gelip geçer ama örgütün hafızası asla unutmaz. Örgüte müdahale eden ve yerel yönetimleri örgütü dizayn için kullananları ömrü hiç uzun olmamıştır. Şahsi menfaatleri ve şahsi beklentileri CHP'nin iktidar beklentisinin önünde gözüküyor" dedi.

Yıldırım'ın bu sözlerle arasının açık olduğu Karşıyaka Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay'ı kast ettiği öne sürüldü.

Makamlar kalıcı değildir

Başkanlığı düşen Buket Fatoş Erol yaptığı açıklamada istifa eden yöneticileri ve CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı'yı hedef alarak, "Yönetim Kurulu üyelerinin zamanlaması, yöntemi ve gerekçesi hayli düşündürücü istifaları nedeniyle, onurla sürdürdüğüm CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanlığım sona erdirilmiştir. Hiç kuşku yok ki, her görev bir gün biter. Hiçbir makam sonsuza dek bizim değil. Hiç kimse unutmamalıdır ki, mezarlıklar vazgeçilemez olduğunu düşünenlerle dolu. Aslolan o makama ya da göreve layık olabilmek, hakkını verebilmek ve bir gün oradan ayrıldığında, sokakta göğüsünü gere gere yürüyebilmek ve insanların yüzüne başını öne eğmeden bakabilmek" ifadelerini kulandı.