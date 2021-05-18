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Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Sefa Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti

Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü
18 Mayıs 2021 Salı 08:39

Kaza, dün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'ne bağlı Laka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Ç. yönetimindeki kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyon, Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kocaman yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kocaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #ölüm
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