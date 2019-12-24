Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Kiraz'da, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu ve1 tavuk ele geçirilirken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü
24 Aralık 2019 Salı 16:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
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