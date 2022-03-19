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Kanser hastası, ilaç parasını SGK ödemeyince mahkemeye başvurdu! Sonuç örnek olacak!

Kanser hastası, ilaç parasını SGK ödemeyince mahkemeye başvurdu! Sonuç örnek olacak!
19 Mart 2022 Cumartesi 14:11

İzmir'de yaşayan ve akciğer kanseri olan E.K., SGK tarafından ilaç masrafları ödenmediği için İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, yaklaşık 37 bin lira olan ilaç bedelini SGK'nın karşılamasını talep etti. Mahkeme, K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında, ilacı, dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

İzmir'de yaşayan K.E., 6 ay önce dördüncü evre akciğer kanserine yakalandı. K.E., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görmeye başladı. İlacını almak için eczaneye giden K.E., reçete bedelinin SGK tarafından karşılanmadığını ve ilacın vergiler dahil tek dozunun 18 bin 498 TL olduğunu öğrendi. Her seansta iki doz alması gereken ilacın parasını karşılamaya maddi imkanı yetmeyen K.E., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, tedbir kararı alınmasını ve ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, geçen 14 Mart'ta verdiği tedbir kararında K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında söz konusu ilacı dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

SGK ÖDEYECEK

Mahkemenin açıkladığı kararda, "Davacıya konulan teşhiste hayati tehlikenin bulunması nedeniyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 389'uncu maddesini içeren 'Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği' hükmü dikkate alınıp, dosyadaki mevcut deliller de göz önünde bulundurulmak suretiyle ile ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verilmiştir" denildi. E.K.’nin avukatı Volkan Çakır, kararla birlikte dava süresince ilaçların SGK tarafından karşılanacağını belirterek, bu tür durumları yaşayanların böyle bir hakları olduğunu söyledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sgk #ilaç parası #kanser hastası #mahkeme kanser
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