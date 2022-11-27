Kansere yakalanan Şanslı sağlığına kavuştu

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi hizmetleriyle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi bu kez Şanslı'nın yüzünü güldürdü. Kansere yakalanan ve yaralı halde bulunan talihsiz köpek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Başkan Sandal "Yaşamı paylaştığımız can dostlarımız için her fedakarlığa hazırız" dedi

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve can dostları daha sağlıklı ortamlara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Alpaslan Mahallesi'nin maskotu Şanslı'yı 'yaralı' ihbarını değerlendirerek tedaviye aldı. Yapılan tetkiklerde, Şanslı'nın meme kanseri olduğu ve yaklaşık 10 cm büyüklüğünde iki ileri seviyede tümör bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Şanslı, başarılı bir operasyon ve bir aylık tedavi sonrası yeniden sağlığına kavuştu. Şanslı'nın iyileşmesi, hayvanseverlerin de yüzünü güldürdü. Şanslı'nın yakın zamanda yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

CAN DOSTLAR BAYRAKLI BARINAĞINDA ÇOK MUTLU

Can dostlara yönelik tedavi bakım hizmetlerini eksiksiz sürdüren Bayraklı Belediyesi, 60 köpek ve 21 kedi kapasiteli barınakta ise sokak hayvanlarına sıcak bir yuva imkanı sunuyor. Son 3 yılda 183 sahipsiz hayvan sahiplendirilirken, toplamda 13 bin 239 sokak hayvanına poliklinik hizmeti verildi. 3 bin 501 sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldı. 3 bin 445 hayvan kısırlaştırıldı.

"SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Son günlerde, farklı illerdeki barınaklarda yaşanan üzücü görüntüler içimizi acıttı. Bu kent, bu şehirler sadece bizim değil çünkü yaşamı can dostlarımızla paylaşıyoruz! Sokak hayvanlarının yaşama, barınma, beslenme hakkına saygı duyarak, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı da aynı duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Sokak hayvanları sahipsiz değildir ve hepimizin sorumluluğundadır" dedi.