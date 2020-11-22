Kantinciler Odası'nın ilk kadın adayı

1988 Yılından beri İzmir de kantin, kafeterya, restaurant,catering,inşaat ,tekstil gibi sektörlerde başarı ile çalışan iş kadını GÜZİDE AKPULAT PEKER Kantinciler Odası olağanüstü seçimleri için adaylığını açıkladı.

Pandemi ve depremden dolayı da İzmir” imizde kantinci esnafının çok zor günlerden geçmekte olduğu, kira ödemeleri, satışı uygun görülmeyen ürünler, okul kapılarının kapalı tutulmaması, okul önündeki esnafın kantincilik yapması vb.gelecekte çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelecek olan meslektaşlarına hizmet etmekten onur duyacağını açıklayarak desteklerini istedi. İzmirde bulunan esnaf odaları birliğinde, hiç bayan başkan olmadığını vurgulayarak

Daha öncede İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21 ve EBSO nun ortaklığında yürütülen İZMİR İN LİDER KADINLARI projesi kapsamında iş kadınları segmentine seçilmeye layık görülerek bu proje kapsamında ve 2009 yılında yine aynı proje kapsamında İZMİRİN GİRİŞİMCİ KADINLAR LİSTESİNE birinci sıradan seçilmiştir.