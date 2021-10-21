HAYATA DANSLA TUTUNDU
HAYATA DANSLA TUTUNDU
0
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
0
70 YAŞINDA ANNE OLDU
70 YAŞINDA ANNE OLDU
0
SEL FELAKETİ: 85 ÖLÜ
SEL FELAKETİ: 85 ÖLÜ
0

Kaparo dolandırıcılığı yapan 24 kişi gözaltına alındı!

İzmir merkezli 7 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet sitelerine piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verip, kaparo dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı

Kaparo dolandırıcılığı yapan 24 kişi gözaltına alındı!
21 Ekim 2021 Perşembe 12:32

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahte internet sitesi oluşturup, piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verdikleri, alıcıları ise kaparo alarak, dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin bu yöntemle son 1 yılda 54 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı da ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından 24 şüpheli, İzmir merkezli olarak Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir dolandırıcılık #kaparo dolandırıcılığı
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası bürokratlarına seslendi: Vatandaşı perişan etmeyin
Sonraki Haber
Buca Cumhuriyet Bayramı’nı Gripin ile kutlayacak
SMA hastası genç kız hayata dansla tutundu
SMA hastası genç kız hayata dansla tutundu
0
Geleceğin yüzücüleri Havuz İzmir’de yetişiyor
Geleceğin yüzücüleri Havuz İzmir’de yetişiyor
0
Ahmet Taner Kışlalı, Güzelbahçe'de anıldı
Ahmet Taner Kışlalı, Güzelbahçe'de anıldı
0
Buca Cumhuriyet Bayramı’nı Gripin ile kutlayacak
Buca Cumhuriyet Bayramı’nı Gripin ile kutlayacak
0
Uyuşturucu bu kez kahvenin içinden çıktı!
Uyuşturucu bu kez kahvenin içinden çıktı!
0
İzmir Büyükşehir, metro grevine karşı önlemini aldı
İzmir Büyükşehir, metro grevine karşı önlemini aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.