Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak dağıttılar

Çiğli Belediyesi, Enpara.com’un Oyuncak Kütüphanesi Derneği desteği ile gerçekleştirdiği projesinin bağlantı noktalarından birisi olarak Çiğlili çocukları oyuncaklarla buluşturdu

Söz konusu proje aracılığı ile bayram süresince ve sonrasında Çiğlili çocuklara oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Çocukların mutluluğunu artırmak için belediye çalışanları kapı kapı dolaşarak oyuncak dağıttı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, proje sayesinde Çiğli’de yaşayan çocukları oyuncaklarla buluşturduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Enpara.com’un, Oyuncak Kütüphanesi Derneği desteği ile gerçekleştirdiği projenin bağlantı noktalarından biri olmak bizi projenin başından itibaren çok heyecanlandırdı. Proje sayesinde çocuklara dağıtmamız için Enpara.com ve Oyuncak Kütüphanesi Derneği aracılığı ile belediyemize oyuncaklar gönderildi. Öncelikle Belediye çalışanlarımız oyuncaklara gerekli dezenfeksiyon uygulamasını yaptı. Daha sonra ilçemizde yaşayan çocuklarımızın evlerine gidip hem çocuklarımızla hem de aileleriyle bayramlaştık ve onlara oyuncaklarını hediye ettik. Enpara.com’un bu projesi sayesinde Çiğli’de yaşayan çocuklarımızı oyuncakla buluşturma şansı yakaladık.”

“Çocukların zihinsel gelişimine katkı”

Oyuncakların çocukların zihinsel gelişiminde çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, “Ancak oyuncak almak giderek pahalı bir hale gelmeye başladı. Her aile çocuğuna yeterli miktarda oyuncak alamayabiliyor. Enpara.com’un Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile gerçekleştirdiği bu proje, bizleri çocuklara ulaşmamızda daha da güçlü hale getirdi. Ben iki kuruluşa da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Destekleri sayesinde daha fazla çocuğumuza ulaşabileceğiz.” dedi.