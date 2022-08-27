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Karabağlar, 30 Ağustos'u Grup Laçin konseri ile kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle İzmir'in sevilen müzik grubu "Grup Laçin" Karabağlar'da konser verecek. Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek olan konser 29 Ağustos pazartesi günü saat: 21.00'de başlayacak

Karabağlar, 30 Ağustos'u Grup Laçin konseri ile kutlayacak
27 Ağustos 2022 Cumartesi 08:18

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan "Zafer Bayramı" Karabağlar'da da coşkuyla kutlanacak. Üçyol Uğur Mumcu Parkı içerinde bulunan alanda sahneye çıkacak olan "Grup Laçin" en sevilen şarkılarını Karabağlarlılar için söyleyecek. Ayrıca konser öncesindeki bando gösterileri  etkinliğe ayrı bir renk katarken,  tüm konuklara Türk Bayrağı dağıtılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ayrı bir öneme sahip  Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayarak, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu büyük ve anlamlı mücadeleyi verenleri rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünde  tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz konsere katılmaya ve bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum" dedi.

Etiketler; #30 ağustos #zafer bayramı #konser
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