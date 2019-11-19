Karabağlar'a 5 yıldızlı kız yurdu

Karabağlar Belediyesi tarafından 5 yıldızlı otel standartlarında yaptırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yarın saat 16.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle açılacak.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki yurt, toplam 8 kattan oluşuyor. 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odasının bulunduğu yurt, 274 yatak kapasiteli. İçinde kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının yer aldığı yurtta güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Kız Yurdu binası çevresinde özel park alanı da bulunuyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler yurt çamaşırhanesini de kullanabiliyor.



Kılıçdaroğlu açacak



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, birkaç ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da ziyaret ederek yurt açılışına davet ettiğini anımsatarak, "Sayın Genel Başkanımızın, yoğun programına rağmen açılışa katılacak olması bizleri mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm ilçe halkımızı da açılış törenine katılmaya çağırıyoruz. Yurdumuzun tüm öğrencilerimize ve Karabağlar'a hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.