Karabağlar'a Atatürk Gençlik Merkezi geliyor

Karabağlar'ın önemli bir ihtiyacını giderecek ve İzmir'deki sayılı tesislerden olacak Atatürk Gençlik Merkezi, hızla temel atma törenine hazırlanıyor

Yüklenici firma, tam kapanma günlerinde bile gece gündüz demeden alanı düzenleme ve kazık çakma işlerine devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçirecekleri tesisin örnek bir proje olacağını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "90 milyon lirayı aşkın yatırımla ve yaklaşık 2.5 yılda tamamlayacağımız tesis, Karabağlar'daki büyük bir boşluğu dolduracak" dedi.

Çalışmaları inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Selvitopu, "Karabağlar'da 26 amatör spor kulübümüz var. Ayrıca çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapabilecekleri alanlar sınırlı. Böylesine kompleks bir tesis ne yazık ki yok. Bu ihtiyacı gözeterek Atatürk Gençlik Merkezi'ni projelendirdik. Tamamlandığında, özellikle ilçenin dört bir yanındaki amatör kulüplerimiz burayı yoğun olarak kullanacak. Başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımız spor yapmak için buraya gelecek" diye konuştu.

Modern kent dokusu

Atatürk Gençlik Merkezi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yapıldığını, hemen yanı başında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi'ne devam ettiğini anımsatan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölge, çok yakın bir zamanda bambaşka, modern bir kent dokusuna kavuşmuş olacak. Karabağlar Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı rekreasyon alanı, Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi gibi projelerle de uyumlu olarak, bölgenin çehresi değişmiş olacak. Karabağlar'a Uzundere'den girenler, bambaşka bir manzarayla karşılaşacak. Çalışmalarımızın şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum!"

Futboldan yüzmeye...

Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına başlanan Atatürk Gençlik Merkezi'nde, resmi karşılaşmaların oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak. Sporcular, ayrıca 8300 metrekarelik yeşil alana sahip açık bölgede, doğayla başbaşa spor yapma olanağına kavuşacaklar.

Futbol Sahası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartlarda yapılacak. Trapez çatıyla kapatılmış ve gerekli ışıklandırması yapılmış tribünler de, modern mimarisiyle dikkat çekecek. Böylece futbol sahası gece gündüz hizmet verebilecek. Engelli erişimine uygun tribünlerde, VİP ve basın bölümleri bulunacak.

Resmi karşılaşmaların oynanabileceği futbol sahasının çevresinde, yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak.

Isıtmalı havuz...

İki ana bölümden oluşan spor salonu da, modern mimarisi ve sunduğu altyapı olanaklarıyla dikkat çekecek. Binanın ilk bölümünde, dört mevsim kullanıma uygun ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu bulunuyor. Diğer bölümde ise basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlar için, resmi karşılaşmalara uygun salon yer alıyor. Yaklaşık 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon/antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.

Yüzme havuzları 463, basketbol/hentbol/voleybol sahası da 402 kişi seyirci kapasiteli olarak planlandı.