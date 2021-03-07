Karabağlar'a gençlik merkezi

Karabağlar Belediyesi, ilçeyi sosyal ve ekonomik yönden geliştirmek; modern bir görünüme kavuşturmak için hazırladığı büyük çaplı projeleri tek tek yaşama geçiriyor. Son olarak Karabağlar'ın önemli bir eksiğini gidermek ve gençleri, çocukları spora yönlendirmek amacıyla projelendirilen Karabağlar Gençlik Merkezi, temel atma aşamasına geldi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmayla sözleşme imzalandı

İhale bedeli yaklaşık 90 milyon lirayı bulan projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçireceklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Gençlik Merkezi, Karabağlar'a çok yakışacak. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli bir görev üstlenecek" dedi.

Mütevazı bütçeye rağmen...

Karabağlar Belediyesi'nin mütevazı bütçesine rağmen her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Karabağlar Gençlik Merkezi'ni de bu anlayış doğrultusunda projelendirdik. Biliyoruz ki Karabağlar'da bu anlamda önemli bir ihtiyaç var. Yeşilyurt'taki tesislerin dışında, resmi karşılaşmaların yapılacağı bir futbol sahamız yok. Karabağlar Gençlik Merkezi tamamlandığında, özellikle ilçenin dört bir yanındaki amatör spor kulüplerimiz burayı yoğun olarak kullanacak. Ayrıca sporla ilgilenen her yaştan vatandaşımızın buluşma noktası olacak. Tesisin temelini yakında atıyoruz ve 2.5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 90 milyon liralık yatırımla yaşama geçireceğimiz Gençlik Merkezi'nin, Karabağlar'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!"

32 dönüme yayılacak

Sadece Karabağlar'a değil tüm İzmir'e hizmet verebilecek tesis 32 dönüm üzerine yayılacak. Açık alanlarında 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak. Sporcular, ayrıca 8300 metrekarelik yeşil alana sahip bu açık bölgede, doğayla baş başa spor yapma olanağına kavuşacaklar.

Futbol sahası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartlarda yapılacak. Trapez çatıyla kapatılmış ve gerekli ışıklandırması yapılmış tribünler de, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Böylece futbol sahası gece gündüz hizmet verebilecek. Engelli erişimine uygun tribünlerde, VİP ve basın bölümleri bulunacak. Resmi karşılaşmaların oynanabileceği futbol sahasının çevresinde, yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak.

Isıtmalı havuz...

İki ana bölümden oluşan spor salonu da, modern mimarisi ve sunduğu altyapı olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Binanın ilk bölümünde, dört mevsim kullanıma uygun ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu bulunuyor. Diğer bölümde ise basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlar için, resmi karşılaşmalara uygun salon yer alıyor. Yaklaşık 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon/antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.

Yüzme havuzları 463, basketbol/hentbol/voleybol sahası da 402 kişi seyirci kapasiteli olarak planlandı.



Çekim merkezi...



Karabağlar Gençlik Merkezi'nin yapılacağı Uzundere Rekreasyon Alanı, Karabağlar Belediyesi'nin ardı ardına yaşama geçirdiği projelerle İzmir'in çekim merkezlerinde birine dönüştü. Yaz aylarında binlerce kişinin yararlandığı Aqua Yaşam Havuzu ve Kafeterya, yakında hizmete açılacak Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu, dinlenme ve çocuk oyun alanları bu bölgede bulunuyor. Alanın yanı başında da İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yaşama geçiriyor. Gençlik Merkezi'nin de tamamlanmasıyla İzmir Çevreyolu'nun hemen yanındaki bu bölge, çok farklı ve modern bir görünüme kavuşacak.