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Karabağlar Aqua Yaşam bayramda da serinletecek

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 9 günlük bu bayram tatilinde de konuklarını serinletecek. Pandemi aylarında bile yoğun ilgi gören tesis, bu yıl 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tesisten sadece geçen yıl 25 bin kişi yararlandı. Sayının bu yıl çok daha fazla olması bekleniyor

Karabağlar Aqua Yaşam bayramda da serinletecek
10 Temmuz 2022 Pazar 11:31

Her türlü hijyen önleminin alındığı tesis, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de yapılıyor. Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar, 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam'ın artık İzmir'in en çok bilinen ve ilgi gösterilen sosyal tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bayram ve sonrasında da yoğun şekilde konuklarımızı ağırlayacağız. Umarım ziyaretçiler gönüllerince eğlenir ve güzel bir bayram tatili geçirir. Karabağlar Belediyesi olarak Aqua Yaşam'da hijyen ve kalitenin belirli bir düzeyde tutulması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

Etiketler; #izmir #aqua yaşam #karabağlar #havuz
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