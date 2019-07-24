Karabağlar Arçelik Servisi Klima, Kombi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak Doğalgaz Dönüşümü, ve benzeri cihazların onarım ve bakım işlemlerinizde size yardımcı olur.

Karabağlar Arçelik Servisi Klima, Kombi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak Doğalgaz Dönüşümü, ve benzeri cihazların onarım ve bakım işlemlerinizde size yardımcı olur. Günlük hayatta kullandığımız beyaz eşyalar belirli aralıklarda ve teknik nedenlerden dolayı arıza yapabilmektedir. Söz konusu arıza durumlarında bizden destek alabilirsiniz. Teknik servis firmamız İzmir iline bağlı karabağlar semtinin tüm mahallerine teknik servis hizmeti vermektedir. Teknik servis ihtiyacınız olduğunda haftanın 7 günü 0850 302 3434 nolu çağrı merkezi numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.



Buca Arçelik Servisi Kombi bakımlarına önem vermektedir. Kombi cihazlarınızın senede bir kez periyodik bakımlarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bakımları zamanında yapılan kombiler gaz tüketimi ve performans bakımından bütçenize fayda sağlar. Kombi oda termostatı seçim ve kurulumlarında mutlaka en yakın teknik servis firmasından hizmet alınız. Bilinçsiz takılan oda termostatları fazla tüketime neden olmaktadır. Oda termostatı montajı günlük yaşantınızda en çok zaman geçirdiğiniz odaya takılmalıdır. Ve mutlaka oda termostatının montajı aktif olan peteklerden uzak bir konumda olmalıdır. Oda termostatı fiyatları için bize ulaşabilirsiniz.



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