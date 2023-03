Karabağlar Belediyesi Bölgesel Muhtarlar Toplantısı sona erdi

Karabağlar Belediyesi'nin, mahallelerinin sorunlarını karşılıklı görüş alışverişiyle belirleyerek bunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantılarının sonuncusu yapıldı. Daha önce 2 grup halinde muhtarlarla bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, son toplantıda da 19 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Karabağlar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 3. toplantıda, belediye başkan yardımcıları ve müdürler de yer alarak, talepleri tek tek not aldı.

Başkan Selvitopu, daha önceki yıllarda 6 ayda bir gerçekleştirilen bu toplantılara pandemi ve doğal afetler nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Sizlerle yeniden sık sık bir araya gelecek ve çalışmalarımızı koordineli şekilde yürüteceğiz" dedi.

Deprem ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Selvitopu, "Umarız bu tür acıları bir daha yaşamayız. Bunun için de akıl ve bilimden yararlanarak, her an afetlere hazırlıklı olmalıyız. Karabağlar Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Sorumluluk alanımızdaki 2000 hektarlık alanın planlarını yeniledik. Dijital Arşiv Sistemi'ni yaşama geçirdik. Kentsel dönüşümün mutlaka hızlanması gerekiyor. Bunun için her kurum üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün mutlaka vatandaşlarla yüzde 100 uzlaşıya dayalı olarak, yerinde olması gerektiğini belirten Başkan Selvitopu, "Bunun en iyi örneği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de yaptığı projedir. Her zaman şunu söylüyorum: Kentsel dönüşüm için yerel yönetimlere tam yetki verilmelidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da zaten denetim yetkisine sahiptir" dedi.



Asfalt tesisi bakımdan çıkıyor



Karabağlar Belediyesi'ne ait asfalt üretim tesisinin bakımının gelecek günlerde tamamlanacağını bildiren Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Sizlerle sadece bu toplantılarda değil sürekli iletişim halindeyiz. Arkadaşlarımız alanda üzerlerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Var gücümüzle sahadayız. Asfalt pilentimizin de yeniden devreye alınmasının ardından yine mahallelerimizde, yoğun asfaltlama çalışmalarımız başlayacak. Sizlerin öncelikleri dikkate alınacak ve bütün sezon boyunca devam edecek. Önümüzdeki süreçte alanda yoğunlaşacak ve parklarımızda, sokaklarımızda daha fazla hizmet üreteceğiz."

Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl 55 bin kişiyi ağırlayan Aqua Yaşam Havuzlarımızı haziranda hizmete açacağız. Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezimizi 20 binden fazla çocuğumuz ziyaret etti. 4 mahallemize hizmet edecek Çalıkuşu Semt Merkezi'ni gelecek ay hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.



Talepler iletildi

Daha sonra muhtarlar söz alarak, mahallelerindeki sorunları, talepleri ve görüşlerini aktardılar. Bölgesel toplantıların sonuncusuna, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri İnan Karakoyun, Ali Bartu, İnan Demirgıran, Selami İyier, Sait Karaaslan, Can Ersoy ve Ali Rıza Çamur katıldı.

Toplantıda, Abdi İpekçi Mahalle Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, Cennetçeşme Mahalle Muhtarı İbrahim Emen, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras, Yurtoğlu Mahalle Muhtarı Duran İmrek, Peker Mahalle Muhtarı Abdülbaki Işık, Limontepe Mahalle Muhtarı Kemal Can, Aydın Mahalle Muhtarı Veysi Turan, Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Süleyman Can, Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman, Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız, Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan, Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Umut Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Akbıyık, Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, Yaşar Kemal Muhtarı Nezir Olur, Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan ve Salih Omurtak Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu yer aldı.