ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
0
MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
0

Karabağlar Belediyesi ilçenin birçok ihtiyacını kendi üretiyor

Park yenilemelerinden asfaltlamaya kadar birçok hizmeti ihale yöntemi yerine kendi olanaklarıyla yaşama geçiren Karabağlar Belediyesi, bankları, çöp sepetlerini, mama ve sulukları da Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde üretiyor. Şantiyede, belediyeye ait tüm araçların, parklardaki oyun ve spor gruplarının onarım ve bakımları da yapılıyor

Karabağlar Belediyesi ilçenin birçok ihtiyacını kendi üretiyor
04 Mayıs 2021 Salı 10:05

İzmir’in nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ilçelerinden Karabağlar’da, mevcut kaynakları en sağlıklı şekilde değerlendirme anlayışı aralıksız sürüyor. Karabağlar Belediyesi bu kapsamda geçen yıl Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bulunan kaynakhaneyi baştan sona yeniledi. 150 metrekareden 500 metrekareye çıkarılan kaynakhane, yeni makine ve aletlerle güçlendirildi. Kaynakhanede, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu korkuluk, çit gibi malzemelerin yanı sıra, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında kullandığı kaplar üretiliyor.

 

Araçlar yenileniyor

Karabağlar Belediyesi, kullandığı tüm araçların bakım ve onarım çalışmalarını da şantiyedeki atölyelerde kendi personeliyle yapıyor. Bakım ve onarımların yanı sıra kaporta boya yenileme çalışmaları Ulaşım Müdürlüğü Atölyesi’nde gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyesi’nde de, parklarda kullanılan banklar, oturaklar, çöp sepetleri üretiliyor. Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım onarımı yapılıyor.

Kaynaklar doğru değerlendiriliyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mevcut kaynakları doğru kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, “58 mahallesi ve 3600 sokağıyla İzmir’in en büyük ilçelerinden olan Karabağlarımızda yaşayan 500 bin kişiye, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun yolu da kaynaklarımızı israf etmeden, doğru kullanmaktan geçiyor. Şantiyemize yaptığımız yatırımlar ve yenilemeler sayesinde, zaman ve paradan tasarruf ediyoruz” dedi.

Etiketler; #karabağlar #izmir #karabağlar belediyesi #muhittin selvitopu
Önceki Haber
HAYTAP o görüntülere tepki gösterdi: Hayvan sevgisi derslerde öğretilsin
Sonraki Haber
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Temizliğini yaptığı evi soydu!
Temizliğini yaptığı evi soydu!
0
Meles ve Arap deresinde koku temizliği!
Meles ve Arap deresinde koku temizliği!
0
Konak'ta sokak hayvanları için yoğun mesai
Konak'ta sokak hayvanları için yoğun mesai
0
Türkiye'nin gururu gençler çiçeklerle karşılandı
Türkiye'nin gururu gençler çiçeklerle karşılandı
0
Seferihisar'da esnaf YİYİN GARİ'den memnun
Seferihisar'da esnaf YİYİN GARİ'den memnun
0
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.