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Karabağlar Belediyesi'nde dijital devrim!

Karabağlar Belediyesi örnek bir çalışmayla, arşivini hızla dijital ortama aktarıyor. Bu kapsamda oluşturulan ekipler milyonlarca kağıt, proje, belge, fotoğraf gibi malzemeleri tek tek tarayarak, kolayca ulaşılabilir hale getiriliyor

Karabağlar Belediyesi'nde dijital devrim!
02 Ocak 2022 Pazar 08:52

Karabağlar Belediyesi'nin "Kurumsal Dijital Arşiv" projesi, billişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerden en üst düzeyde yararlanılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda oluşturulan web tabanlı "Arşiv Yönetim Sistemi" ile her türlü bilgi ve belgeye, yetkilileri tarafından kolayca ulaşılması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda öncelikle "Dijitalleştirme Usul ve Esasları" belirlendi. Buna uygun olarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü Sicil Arşivleri'nde yaklaşık 1 milyon 200 bin belge dijitalleştirildi. Konusunda uzman ekipler çalışmalarını imar dosyalarını sayısallaştırarak sürdürüyor. Yaklaşık 7 ayı bulacak ve 2022 ortasına kadar tamamlanması hedeflenen proje, 5 milyon imar belgesinin, 450 bin metre projenin barkodlanması, tasnifi, yıpranmış eski tarihli belgelerin restorasyonu, sayısal ortama akıllandırılarak aktarılması ve fiziki arşivin düzenlenmesi gibi süreçlerden oluşuyor.

Büyük dönüşüm

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, böylesine önemli ve kapsamlı bir projeyi yaşama geçirmekten büyük mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu sayede hizmetlerimiz vatandaşlarımızla hızlı ve çok daha nitelikli olacak. Kurumsal kaynaklarımız daha etkili kullanılacak. Her türlü kağıt, belge, proje ve görsel malzemeye anında ulaşılacağı için yönetim, kontrol, raporlama ve denetim işlerimiz çok kolaylaşmış olacak. Ayrıca depolama maliyetlerimiz de azalacak. Sistem, belediyemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'yle uyumlu çalışacak. Böylece kağıt, kartuş, toner, fotokopi gibi birçok malzemede tasarruf sağlayacağız. Böylesine önemli bir dönüşümü yaşama geçirmek için ekipler aralıksız çalışıyor. Dijital Arşiv Sistemi'yle kurumsal yapımız çok daha güçlenecek. Birçok hizmeti online olarak sunan Karabağlar Belediyesi, bu anlayışla çalışmaya ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek."

Etiketler; #karabağlar belediyesi #izmir #muhittin selvitopu
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